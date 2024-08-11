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        Haberler Gündem İstanbul Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

        Sultangazi'de motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Zafer Eren hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 03:24 Güncelleme: 11.08.2024 - 03:24
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        Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
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        Olay, saat 22.15 sıralarında Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi.

        İddiaya göre, motosikletli 2 kişi, daha önceden husumetli olduğu bir kişiyi hedef alarak silahla defalarca ateş açtı. Çevrede bulunan bir düğün salonunun önünde bekleyen gruba ve sokaktaki vatandaşlara da isabet eden mermilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Zafer Eren (20) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çevreye saçılan onlarca mermi kovanı tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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