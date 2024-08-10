Fenerbahçe - Adana Demirspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanarak sezona üç puanla başladı.

DZEKO 5 GOLE ULAŞTI!

Kanarya'ya üç puanı getiren golü, 34. dakikada Edin Dzeko kaydetti. 38 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız, bu sezon 4. resmi maçında 5. golüne imza attı. MAXIMIN ASİSTLE BAŞLADI

REKLAM Sarı-lacivertlilerin Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, ligin ilk maçına ilk 11'de başladı. Özellikle ilk yarıda etkili bir performans ortaya koyan Fransız kanat oyuncusu, 34. dakikada Dzeko'nun golünün asistini yaptı. EN-NESYRI VE OĞUZ AYDIN LİGDE İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla ilk lig maçına çıktı. Faslı forvet, 76. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin bir diğer yeni transferi Oğuz Aydın da 90. dakikada İrfan Can'ın yerine oyuna girerek Fenerbahçe'de ilk lig maçına çıktı. MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan Manev'i çalımlayarak ceza sahasına giren Saint-Maximin, pasını Tadic'e verdi. Sırp oyuncunun altıpasın solundan bekletmeden şutunda meşin yuvarlak Gravillon'dan döndü. 21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan uzun pasında topu kontrol eden Saint-Maximin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Saint-Maximin'in ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası civarında bekletmeden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

79. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topun ardından gelişen pozisyonda Yusuf Barasi'nin pasında topla buluşan Alioui'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 82. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 85. dakikada Tadic'in sol kanattan ara pasında topla buluşan En-Nesyri'nin karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez gole izin vermedi. 90+1. dakikada Fenerbahçe yarı sahasının ortasında Alioui'nin kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü'nün kale çizgisi yakınında uzaklaştırmak istediği top Yusuf Barasi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Ülker Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 76 Mert Müldür), Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 88 Çağlar Söyüncü), İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Oğuz Aydın), Tadic, Saint-Maximin (Dk. 76 Bartuğ Elmaz), Dzeko (Dk. 76 En-Nesyri) Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmez, Manev (Dk. 77 Fougeu), Semih Güler, Gravillon, Mohammadi, Jose Rodriguez (Dk. 77 Abdulsamet Burak), Yusuf Sarı (Dk. 65 Bünyamin Balat), Michut (Dk. 86 Ali Yavuz Kol), Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 77 Alioui), Yusuf Barasi Gol: Dk. 34 Dzeko (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 16 Maestro, Dk. 40 Mohammadi (Adana Demirspor), Dk. 26 Oosterwolde, Dk. 90 Bartuğ Elmaz, Dk. 90+3 Jose Mourinho (Teknik Direktör) (Fenerbahçe)