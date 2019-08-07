HT Magazin Masası'nın gündeminde Youtuberların ve sosyal medya fenomenlerinin kazançlarının vergilendirilip vergilendirilmediği yer aldı. Habertürk Kültür Sanat Editörü Mehmet Çalışkan ile Magazin Editörü Aytekin Teker'in bu yöndeki sorularını Finans Editörü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Vergi Konseyi Üyesi Rahim Ak cevapladı

Son zamanlarda en çok konuşulan konuların başında Youtuberların kazançları geliyor.

Çok konuşulan bir diğer konu ise birer sosyal medya fenomeni haline dönüşen ünlülerin sosyal medya hesaplarından çeşitli markaların ürünlerinin veya hizmetlerinin reklamını yaparak kazanç elde etmesi...

Youtuberlar, dijital platformlar üzerinden yaptıkları yayınlarla, sosyal medya fenomenleri ise sosyal medya hesapları üzerinden ürün veya hizmet reklamı yaparak hatırı sayılı miktarlarda para kazanıyor.

HT Magazin Masası, 'Ortada bir kazanç varsa vergi de olmalı' fikrinden yola çıkarak gündemine Youtuberların ve sosyal medya fenomenlerinin kazançlarının vergilendirilmesini aldı.

Habertürk Finans Editörü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Vergi Konseyi Üyesi Rahim Ak, HT Stüdyo'da Kültür Sanat Editörü Mehmet Çalışkan ile Magazin Editörü Aytekin Teker'in bu konudaki sorularına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 476 sayılı kararnameyle Google, Youtube, Facebook gibi yurt dışı menşeli kuruluşlara reklam veya ilan verenler, ödedikleri bedelin % 15'ni kesmeye, kesilen bedeli ise vergi olarak vergi dairelerine yatırmaya başladı.

Böylelikle milyonlarca ₺ vergi kaybı önlenmiş oldu.

Aytekin Teker - Rahim Ak - Mehmet Çalışkan



476 sayılı kararnameyle Youtuberlara, sosyal medya fenomenlerine verilen reklamların veya ilanların bedelinin % 15'i yine aynı şekilde kesilip vergi dairesine yatırılmaya başlandı.

Örneğin bir Youtuber veya sosyal medya fenomeni, bir ürün veya hizmetle ilgili tanıtım içerikli bir paylaşımda bulunup bunun karşılığında da 100 bin ₺ aldı.

Ödemeyi yapan şirket, 100 bin ₺'nin 85 bin ₺'sini Youtuber veya sosyal medya fenomenine verecek 15 bin ₺'sini ise vergi dairesine yatıracak.

Şeyma Subaşı

Ayrıca Youtuber veya sosyal medya fenomeni;

* Bir kazanç elde ettiği için % 15 - % 30 aralığında gelir vergisi vermek zorunda.

* Yayın yaptığı ve paylaşımda bulunduğu kuruluş yurt dışı menşeli olsa da kazancını Türkiye'de elde ettiği için gelir vergisini ödemek zorunda.

* Şirketi olsun veya olmasın gelir vergisini ödemek zorunda.



Örneğin;

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen, Youtube'da yayınladığı klibinden kazandığı 210 bin ₺ üzerinden gelir vergisi ödeyecek.

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında çeşitli ürünlerin reklamını yaptığı için kazandığı 100 bin ₺ üzerinden gelir vergisi ödeyecek.

Ödeyecekleri vergi miktarı ise yıl sonundaki kazançlarına bakılarak % 15 - % 35 arasındaki bir değerden hesaplanacak.



Bu arada sosyal medya fenomenleri 'Ben o ürünü veya hizmeti çok beğendiğim için reklamını gönülden yaptım' diyebilme lüksü bulunmuyor.

Sosyal medya hesabından reklam içerikli paylaşımda bulunduğu an vergi mükellefi haline dönüşüyor.

Paylaşımları takip etmek ve ne kadar ücret aldıklarını belirleme görevi de vergi müfettişlerine düşüyor.





Yusuf Aktaş



Video Editörü: Emre NAMOĞLU











