YouTube'un gizli yüzü: Bilinmeyen istatistikler ve 20 yıllık yolculuk

YouTube, kurulduğu günden bu yana dünya çapında milyarlarca kullanıcıya ulaşarak dijital içerik tüketiminde devrim yarattı. Platform, kullanıcıların video içerikleri yükleyip paylaşabildiği, çeşitli kategorilerdeki videoları izleyebildiği ve etkileşimde bulunabildiği bir mecra haline geldi. Ancak, YouTube'un 20 yıllık yolculuğu boyunca, platformun iç işleyişine dair birçok bilinmeyen ve göz ardı edilen istatistik ortaya çıkıyor İki farklı araştırma, YouTube'un genel yapısı, kullanıcı etkileşimleri ve gizli istatistikleri hakkında çarpıcı veriler sunarak, platformun geleceği hakkında önemli ipuçları sağlıyor. İçerik üreticilerinin reklam gelirleri için verdikleri savaş da bu gizemin bir parçası haline geliyor.

Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen’in haberine göre, dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, 20. yaşını kutlarken, araştırmacılar tarafından geliştirilen sıra dışı bir yöntemle sır perdesi aralanıyor. Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden Ethan Zuckerman liderliğinde yürütülen bir çalışma, YouTube’un derinliklerinde yatan ve Google tarafından gizlenen gerçekleri ortaya koydu. “Sarhoş arama” (drunk dialing) olarak adlandırılan bu yöntem, rastgele oluşturulan video URL’lerini tarayarak platformun bilinmeyen yüzünü açığa vurdu: milyarlarca izlenmeyen, unutulmuş video. Bu keşif, YouTube’un 2,5 milyar aylık kullanıcısına sunduğu parlak vitrinin ardında, devasa bir “dijital hayalet kasaba”nın varlığını gözler önüne seriyor. BBC Future ve TechSpot gibi kaynakların da dikkat çektiği bu çalışma, aynı zamanda internet devlerinin veri şeffaflığı konusundaki suskunluğunu sorguluyor. Peki, YouTube’un bu gizli dünyası ne anlama geliyor ve neden Google bu istatistikleri paylaşmaktan kaçınıyor ve içerik üreticileri bu denklemde nasıl bir rol oynuyor? İşte detaylar…

YouTube'un temel özellikleri ve kullanıcı davranışları üzerine yapılan ilk araştırma, platformun izlenme, yorum, beğeni, abone ve kategori dağılımları gibi temel sorulara yanıtlar sağlıyor. Rastgele bir video örneklemesi kullanılarak yapılan bu çalışma, YouTube'un genel yapısı hakkında temel bilgiler sunuyor. Popüler kategoriler arasında müzik, eğlence ve eğitim içerikleri öne çıkarken, beğeni ve yorum sayıları izlenme oranlarına paralel olarak değişim gösteriyor.

“SARHOŞ ARAMA” YÖNTEMİYLE PLATFORMUN DERİNLİKLERİNE İNİŞ

Araştırmacılar, YouTube’un her videosuna atanan 11 karakterlik benzersiz kimlik kodlarını kullanarak ilginç bir deney başlattı. Zuckerman’ın ekibi, bir tarayıcı programı geliştirdi ve bu program tıpkı yanlış numaraları arayan bir “sarhoş” veya bir çocuk gibi, rastgele URL’ler üreterek platformda gerçek videoları bulmaya çalıştı. İlk çalışmada 10.016 videoya ulaşmak için tam 18 trilyon potansiyel URL denendi; her gerçek video için yaklaşık 1,87 milyar başarısız tahmin yapıldı. Bu, YouTube’un 18,6 kentilyon (10^18) olası kimlik kombinasyonuna sahip devasa bir alan olduğunu gösteriyor. Bulgular, platformda milyarlarca videonun izlenmediğini, hatta varlığının bile fark edilmediğini ortaya koydu. Journal of Qualitative Data’da yayımlanan bu analiz, YouTube’un büyüklüğünün yalnızca görünen yüzüyle sınırlı olmadığını kanıtlıyor.

Ethan Zuckerman ve UMass Amherst'teki Dijital Kamu Altyapısı Girişimi (IDPI) araştırmacıları tarafından yapılan araştırma, YouTube'un gizli istatistiklerini ortaya çıkaran yeni bir araştırma yöntemini anlatıyor. Bu yöntem, YouTube'un temel metriklerini derlemek için rastgele URL'ler oluşturarak videoları örnekliyor ve platformun boyutu, içeriği, konuşulan diller gibi temel sorulara yanıtlar sağlıyor. Araştırmanın bulgularına göre, YouTube'da toplam 14.8 milyar video bulunuyor ve bu videoların büyük bir kısmı amatör içeriklerden oluşuyor. Ayrıca, platformda en çok konuşulan dil İngilizce olsa da, diğer dillerin de önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor.

GOOGLE’IN SESSİZLİĞİ VE ŞEFFAFLIK TARTIŞMALARI

YouTube’un sahibi Google, platformun toplam izlenme süreleri veya video sayıları gibi temel istatistikleri konusunda ketum davranıyor. Şubat 2025’te yapılan bir açıklamada, yalnızca TV üzerinden YouTube izleyenlerin günlük 1 milyar saatlik izlenme süresine ulaştığı belirtilmiş, ancak genel rakamlar bir sır olarak kalmıştı. Tahminler, YouTube’un aylık 2,5 milyar kullanıcıya sahip olduğunu ve mobil uygulama kullanıcılarının ortalama 29 saat video izlediğini gösteriyor. Eğer bu oran tüm kullanıcılara uygulanabilirse, insanlık her ay YouTube’da 8,3 milyon yıllık video içeriği tüketiyor demektir. Ancak milyarlarca izlenmeyen video, bu devasa tüketim tablosunun yalnızca bir yanını temsil ediyor. Araştırmacılar, Google’ın bu verileri gizlemesinin, platformun algoritmalarının etkinliği ve içerik yönetimi konusundaki soru işaretlerini örtbas etme çabası olabileceğini öne sürüyor.