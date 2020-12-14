14 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 14.40 itibariyle Youtube platformu üzerinde sıkıntılar yaşanıyor. Youtube'a girmek isteyen kullanıcılar "Eror 500" yazısı ile karşılaşıyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

İngiltere'de yoğun olarak gözlenen hizmet kesintisinin Türkiye'deki kullanıcılar tarafında da da yaşandığı görülüyor.

Yaşanan erişim sorunundan YouTube'un yanısıra Google ve Gmail servislerinin de etkilendiği gözlemleniyor.

GOOGLE'DAN ERİŞİM SORUNU AÇIKLAMASI

Google Türkiye sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; "YouTube dahil olmak üzere bazı Google hizmetlerinde bazı aksaklıklar yaşandığının farkındayız. Google, bu aksaklıkları gidermek için çalışıyor." dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yayımlanmadı.