"BİZİM İÇİN ÇOK MUTLU BİR GÜN"

Yonca Şahinbaş, düğünden fotoğrafları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Oyuncu, "Bugün çok mutlu bir gün bizim için. Büyük oğlumuz Fatih Oğulcan Şahinbaş ve güzeller güzeli, tatlı Dilansu Şahin’le kendi yuvalarını kuruyor. Ne mutlu bize, bu güzel günde yanlarında olabildiğimiz için... Çocuklarımızın daha da güzel günlerini görebilmek en büyük arzumuz anne-babaları olarak... Mutluklar çocuklar." ifadelerini kullandı.