Son zamanlarda hem sanat hem iş dünyasından hemcinslerimin 'Kadın kadının düşmanıdır' açıklamalarını görüyorum... Oturup bu sonuca nereden vardıklarını tartışmak lazım. Ben söylediklerimden sorumluyum, insanların anladıklarından değil. Çünkü insanların zeka seviyesiyle uğraşamayacağım bu saatten sonra. Benim anlatmak istediğim çok netti. Eleştirenlerin çoğu sahte hesaptı. Bunu yaptıran birileri vardı, ben bunları inceledim. Elbet çıkar bir gün ortaya. Şarkıda söylediğim her şey satır satır yaşanıyor. Şarkımın arkasındayım hala. Son 3-4 haftadır bir sürü insan benim bahsettiğim şeylerin altını çizmeye başladı.