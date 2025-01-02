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        Haberler Ekonomi Otomobil Yollardaki Togg sayısı 50 bine yaklaştı - Otomobil Haberleri

        Yollardaki Togg sayısı 50 bine yaklaştı

        Yerli elektrikli otomobil markası Togg, 2024 yılında 30 bin 93 adet T10X'i kullanıcılarıyla buluşturduğunu açıkladı. Bu rakamla birlikte T10X'in trafikteki toplam sayısı da geçen yıla göre yüzde 53.6 artışla 49 bin 676 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 09:55 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:55
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        Yollardaki Togg sayısı 50 bine yaklaştı
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        2023 yılında 19 bin 583 adetlik satış rakamına ulaşan Togg, 2024 yılında 5 bin 732’si aralık ayında olmak üzere yıl sonunda toplamda 30 bin 93 T10X’i kullanıcılarıyla buluşturduğunu açıkladı.

        Böylelikle Togg'un ilk modeli olan T10X’in trafikteki toplam sayısı da geçen yıla göre yüzde 53.6 artışla 49 bin 676 oldu.

        T10X’in yanı sıra Togg'un şarj sağlayıcısı Trugo’nun 81 ildeki yüksek hızlı DC şarj istasyonu sayısının da 842 yüksek hızlı şarj cihazı ve 1684 sokete yükseldiği belirtildi. Trugo'nun AC istasyonlarının sayısının 363’e ulaştığı kaydedildi.

        Togg, c-segment suv modeli T10X'in ardından, 2025 yılı içerisinde ikinci modeli olan fastback tasarıma sahip yüzde 100 elektrikli T10F'yi satışa sunacak.

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