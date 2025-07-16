Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim YÖK'ten 41 yükseköğretim kurumuna denklik yasağı

        YÖK'ten 41 yükseköğretim kurumuna denklik yasağı

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışındaki akademik yapılanmalara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken; aralarında üniversiteler, enstitüler ve kürsülerin yer aldığı 41 yükseköğretim kurumu için tanınmama kararı aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        YÖK'ten 41 yükseköğretim kurumuna denklik yasağı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ/PDY bağlantılı üniversitelere yurt içinde kilit vurulurken, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen yurt dışındaki üniversiteleri tanımama ve bu okullardan mezun olanlara denklik vermeme uygulaması titizlikle devam ediyor.

        YÖK Başkanı Erol Özvar, yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ve ailelerinin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Gençlerimiz ve aileleri e-Devlet üzerinden, Yükseköğretim Kurulumuzun web sayfasından veya bizzat kurumumuza gelip bilgi alarak denklik verilmeyen yani tanınmayan yükseköğretim kurumlarını öğrenebilirler. Tanınma sorgulaması yapılmadan tercih yapılması, geri dönüşü olmayan sorunlar yaşatabilir" dedi.

        DENKLİK TALEPLERİ KESİNLİKLE REDDEDİLİYOR

        YÖK'ün kararına göre bazı üniversiteler, FETÖ/PDY terör örgütüyle doğrudan kurumsal bağları bulunduğu gerekçesiyle tanınmıyor. Bu üniversiteler, örgütün küresel ölçekte kadro yetiştirme, finansal kaynak sağlama ve propaganda faaliyetleri yürüttüğü merkezler arasında yer alıyor. YÖK 2016, 2017, 2019 ve 2024 yıllarında alınan Yürütme Kurulu ve Genel Kurul kararlarıyla FETÖ/PDY ile iltisakı bulunan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüp denklik başvurusunda bulunanların veya daha önce başvurmuş olup işlemleri sonuçlanmamış, değerlendirme ve sınav aşamasında bulunanların tanıma ve denklik taleplerini reddediyor ve bu kurumları tanımıyor.

        KARA LİSTEYE ALINAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

        Bu kapsamda ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Afganistan, Belçika, Bosna-Hersek, Endonezya, Gürcistan, Irak, Kamboçya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Nijerya, Polonya, Romanya ve Türkmenistan’da faaliyet gösteren ve aralarında üniversiteler, enstitüler ve kürsülerin yer aldığı 41 yükseköğretim kurumu için tanınmama kararı bulunuyor. Bazı üniversitelerde ise sadece FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen enstitü, merkez ya da kürsüler tanınmıyor. Bu yapıların faaliyetleri genellikle ev sahibi üniversitenin çatısı altında yürütülüyor ancak içerik ve kadro bakımından doğrudan örgütle bağlantılı akademisyenler tarafından idare ediliyor. Bu statüde bulunan 13 enstitü, merkez ve kürsü bulunuyor. ABD’deki University of Houston bünyesindeki Gülen Institute, Avustralya’daki Deakin University’de kurulan Research Chair in Islamic Studies and Intercultural Dialogue ya da Kolombiya’daki Universidad del Rosario çatısı altındaki Centro de Estudios de Turquía bu kapsamda yer alıyor. Kanada’daki University of Waterloo ve Conrad Grebel University College’da yürütülen Master of Peace and Conflict Studies ve Master of Theological Studies gibi programları da yine bu kapsamda bulunuyor.

        YÖK'ün tanımama kararı verdiği yurt dışı yükseköğretim kurumlarının güncel listesi ve ilgili açıklamalar, resmi internet sitesinden yayımlanıyor. Listeye 'https://denklik.yok.gov.tr/' bağlantısı üzerinden önemli bilgiler kısmında erişilebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Habertürk Anasayfa