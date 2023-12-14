Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim YÖK, Avrupa'da Filistin'e destek verdiği için baskı gören akademisyenlerin durumunu takip edecek

        YÖK, Avrupa'da Filistin'e destek verdiği için baskı gören akademisyenlerin durumunu takip edecek

        YÖK Başkanı Özvar, Avrupa'daki bazı akademisyenlerin Filistinlilere verdiği destek sebebiyle baskı görmelerine ilişkin "Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" bilgisini verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        YÖK Avrupa'da Filistin'i desteklediği için baskı gören akademisyenlerin durumunu takip edecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, bu akademisyenlere yönelik konunun gündemde tutulmasının önem taşıdığını belirterek bu çerçevede Türkiye'deki bir veya birkaç üniversitenin ev sahipliği yapacağı bir bilimsel faaliyet düzenlenmesini teşvik ettiklerini bildirdi.

        Akademik camiaya baskıların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Özvar, "İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamlarının tüm veçheleriyle ve her vesileyle akademik camiada tartışılması önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

        Özvar, "Gazze'de soykırım yaşandığını, İsrail hükûmetinin elindeki tüm askeri imkanlarla Gazze'deki Filistin halkını yok etmeye çalıştığını" kaydetti. Bu insanlık suçuna karşı YÖK ve üniversiteler olarak tepkilerini farklı mecralarda dile getirdiklerini ifade eden Özvar, Türkiye'de akademik camianın Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Bazı Avrupa ülkelerinde Filistin halkına desteklerini bildiren akademisyenlere yönelik baskıların arttığına dikkati çeken Özvar sosyal medyada bu baskıları dile getirerek istifa eden akademisyenler olduğunu anımsattı.

        Özvar, "YÖK olarak Avrupa yükseköğretim alanında ifade özgürlüğü ve üniversitelerin özerklikleri konularının incelendiği mekanizmaların çalıştırılması ve akademisyenlere yönelik baskıların incelenmesi hususunda gerekli girişimlerimizi yaptık. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." dedi.

        İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill'in istifa etmek zorunda kaldığını hatırlatan Özvar, bu istifanın ardından başta bilim insanları olmak üzere tüm uluslararası camiayı bu saldırılara karşı tavır almaya davet ettiğini bildirdi.

        Akademik hayatın temel kuralının ifade özgürlüğü olduğunun altını çizen Özvar, 2. Dünya Savaşı öncesinde ve esnasında Nazi Almanyası'ndan kaçan Yahudi bilim insanlarına Türk üniversitelerinin kapılarının açıldığını anımsattı.

        Özvar, "Bugün de Siyonizmin baskısına maruz kalan bilim insanlarını yükseköğretim kurumlarımızda misafir etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        Habertürk Anasayfa