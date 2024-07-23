YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih dönemi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Kıymetli adaylar, 2024-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden yapılacak."

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YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

YKS TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.