2024 YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS başvurusu nasıl yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvularının başlamasının ardından, son başvuru tarihi üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. YKS başvuruları, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Üç oturum şeklinde uygulanacak üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşacak. İşte 2024 YKS son başvuru tarihi ve başvuru ücreti...
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YKS maratonu başvuru süreci ile başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte netlik kazandı. Başvuru ücreti katılım sağlanacak oturum sayısına göre değişkenlik göstermektedir. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar, YKS başvularının sona ereceği tarihi gündemine aldı. Peki, "YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte YKS, TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri...
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YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre netlik kazandı. YKS 2024 başvuruları 1 Şubat 2024'te başladı ve 26 Şubat 2024'te sona erecek.
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YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024
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2024 YKS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!
YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024
YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024
YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024
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YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS Üniversite sınavı (YKS) başvuru kılavuzu başvuruların başlaması ile ilgili erişime açıldı.
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2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS başvuru ücreti belli oldu. Sınav ücretlerine yüzde 156 zam yapıldı.
Her oturum için ücret 115 liradan 295 liraya çıkarıldı.
Lisans programlarına yazılmak isteyenler (TYT+AYT girecekler) toplam 590 lira ödeyecek.
Önlisans programlarına kaydolmak isteyenler (TYT) 295 lira ödeyecek
3 oturuma da katılacak bir adayın toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.
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ÜNİVERSİTE SINAVI YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.
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Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.