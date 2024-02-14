Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem YKS son başvuru tarihi 2024 | YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

        2024 YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS başvurusu nasıl yapılır?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvularının başlamasının ardından, son başvuru tarihi üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. YKS başvuruları, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Üç oturum şeklinde uygulanacak üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşacak. İşte 2024 YKS son başvuru tarihi ve başvuru ücreti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 00:37 Güncelleme: 15.02.2024 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS maratonu başvuru süreci ile başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte netlik kazandı. Başvuru ücreti katılım sağlanacak oturum sayısına göre değişkenlik göstermektedir. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar, YKS başvularının sona ereceği tarihi gündemine aldı. Peki, "YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte YKS, TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri...

        • 2

          YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

          YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre netlik kazandı. YKS 2024 başvuruları 1 Şubat 2024'te başladı ve 26 Şubat 2024'te sona erecek.

          2024 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 3

          YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

          YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024

        • 4

          2024 YKS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

          YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024

          YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024

          YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024

        • 5

          YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

          YKS Üniversite sınavı (YKS) başvuru kılavuzu başvuruların başlaması ile ilgili erişime açıldı.

          YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          YKS başvuru ücreti belli oldu. Sınav ücretlerine yüzde 156 zam yapıldı.

          Her oturum için ücret 115 liradan 295 liraya çıkarıldı.

          Lisans programlarına yazılmak isteyenler (TYT+AYT girecekler) toplam 590 lira ödeyecek.

          Önlisans programlarına kaydolmak isteyenler (TYT) 295 lira ödeyecek

          3 oturuma da katılacak bir adayın toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.

        • 7

          ÜNİVERSİTE SINAVI YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          2024-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

        • 8

          Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kansas City Chiefs geçit töreninde silahlı saldırı
        Kansas City Chiefs geçit töreninde silahlı saldırı
        Putin, Biden'ı Trump'a tercih ediyor
        Putin, Biden'ı Trump'a tercih ediyor
        Küçükçekmece saldırısında 3 tutuklama
        Küçükçekmece saldırısında 3 tutuklama
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        CANLI | PSG-Real Sociedad
        CANLI | PSG-Real Sociedad
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        TIR, işçi minibüsüne çarptı: 9 yaralı
        TIR, işçi minibüsüne çarptı: 9 yaralı
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Habertürk Anasayfa