Milyonlarca üniversite adayı için büyük gün geldi çattı! Üniversite sınavının ilk oturumu TYT, bugün yapılıyor. Milyonlarca aday, TYT soruları karşısında ter dökerken velileri de onlar için dualar ediyor. TYT'nin tamamlanması ile beraber YKS soruları nasıldı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazanacak. Sınava katılım gösteren öğrenciler, YKS yorumları ile diğer adayların da Türkçe ve Matematik başta olmak üzere sınava dair düşüncelerini öğrenebilecek. Peki, bu sene YKS soruları nasıldı? YKS TYT soruları zor muydu kolay mıydı? İşte, öğrencilerden üniversite sınavı YKS yorumları...