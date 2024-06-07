YKS gözetmen ücreti bu hafta sonu uygulanacak olan YKS sınavda görevli olacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Üç milyonu aşkın adayın başvuru yaptığı YKS’de gözetmen ücretleri gelir vergisi dilimlerine göre farklılıklar gösteriyor. Peki, YKS gözetmen ücreti ne kadar? Bu yıl 2024 YKS sınav görevli/ gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek?