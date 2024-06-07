YKS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖSYM açıkladı
Hafta sonu, milyonlarca öğrenci için büyük bir maraton başlıyor. İstedikleri üniversiteye gidebilmek için üç oturumdan ve iki günden oluşan sınav sürecinde "YKS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" araştırması hız kazandı. Soruya yanıt, ÖSYM'den geldi. İşte, detaylar...
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Milyonlarca öğrenci için YKS maratonu yarın başlıyor. Üç oturumdan meydana gelen sınavda, öğrenciler puan hesaplamasının nasıl yapılacağını merak ediyor. ÖSYM, başvuru kılavuzunda bunu açıkladı ve "YKS'de üç yanlış bir doğruyu götürüyor mu?" aramalarına yanıt verdi. İşte, detaylar...
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YKS'DE ÜÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
ÖSYM, YKS başvuru kılavuzunda şu bilgilere yer verdi;
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Yani üç oturumdan oluşan YKS'de 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir.
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2024 YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığını açıkladı.
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