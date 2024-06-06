Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YKS giriş belgesi alma ÖSYM.gov.tr! ÖSYM 2024 Üniversite sınavı YKS giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası

        YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM 2024 Üniversite sınavı YKS giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS giriş belgesi sorgulaması sürüyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenecek olan YKS giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafının görünür olması gerekirken renkli veya renksiz seçenekleriyle çıktı alınabiliyor. Peki YKS giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM 2024 Üniversite sınavı YKS giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası ve tüm bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS giriş belgesi sorgulamaları hız kazandı. YKS'ye hazırlanan öğrenciler, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden YKS sınav yerlerini görüntüleyebiliyor. İşte YKS giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası 2024

        • 2

          YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

          8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

          YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SINAV BİNASINA ALINMAYACAK

          Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

          Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

          SINAV GİRİŞ BELGELERİNE İLİŞKİN UYARILAR

          Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

          Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

          YKS TARİHLERİ 2024

          Üç oturum halinde yapılacak olan YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

        • 4

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!
        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!
        Hırvatistan'da işgücü açığı 'acil' sorun
        Hırvatistan'da işgücü açığı 'acil' sorun
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        Doğum günü kutlayacaklardı! Tekne gezisi faciayla bitti!
        Doğum günü kutlayacaklardı! Tekne gezisi faciayla bitti!
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Habertürk Anasayfa