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YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? YDT, TYT ve AYT'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? 2022 YKS NET hesaplama

YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? YDT, TYT ve AYT'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?

YKS heyacanı 19 Haziran Pazar yani bugün AYT ve YDT sınavlarıyla sürüyor. sınava giren üniversite adayları heyacanla net hesaplamasıyla ilgili detayları merak edip araştırıyor. Peki, YDT, TYT ve AYT'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? İşte merak edilen soru ve cevaplar...

19.06.2022 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • YKS'de yaç yanlış bir doğruyu götrüyor? YKS bugün ikinci oturum olan AYT ve YDT ile devam ediyor. Dün ki TYT'nin ardından bugün de AYT'ye giren öğrenciler merakla net hesaplama detaylarını merak ediyor. Net hesaplamadaki en önemli detay ise "YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?" sorusunun cevabı... Peki, YKS'de yani TYT ve AYT'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? işte merak edilen detaylar...

  • YKS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan tespit edilecek.

     

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  • Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

  • - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

    - Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

    - Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

    - Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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