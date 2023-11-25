YKS başvuru ve sınav tarihleri: 2024 YKS ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023-2024 sınav takvimini yayımlanmasının ardından YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, YKS başvuru ve sınav tarihlerini mercek altına aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi, (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. İşte 2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri...
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. 12. sınıf öğrencileri ve lise mezunları, hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Adaylar üniversite sınavı başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması ve kendi sitesi üzerinden yapabilecek. Peki, "2024 YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte YKS, AYT, TYT ve YDT tarihleri...
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2024 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi, (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü,
(TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
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YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS başvuru 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.
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YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.
Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.
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YKS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YKS’deki tüm oturumların sınav sonuçlarını ise 17 Temmuz 2024 tarihinde ilan edecek.