Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. 12. sınıf öğrencileri ve lise mezunları, hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Adaylar üniversite sınavı başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması ve kendi sitesi üzerinden yapabilecek. Peki, "2024 YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte YKS, AYT, TYT ve YDT tarihleri...