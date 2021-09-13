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Yılmaz Erdoğan'dan 'KİN' Netfilx'te

Yılmaz Erdoğan'ın, Güney Kore filmi 'The Grudge'dan uyarlayarak senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Kin' 8 Ekim'de Netflix'te seyirciyle buluyacak.

13.09.2021 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
Yılmaz Erdoğan'dan 'KİN' Netfilx'te

Başarılı pek çok yapıma imzasını atan usta kalem ve oyuncu Yılmaz Erdoğan yeni projesi KİN ile Netflix’te. Yapımcılığını BKM’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Türkan Derya oturuyor.

Güney Kore adaptasyonu filmin uyarlama senaryosunu bizzat Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı KİN’in başrollerini ise Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Yiğit Üzümoğlu, Rüzgar Aksoy ve Duygu Sarışın paylaşıyor.

Başkomiser Harun, mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlamaya gider. Ödülden sonra terfi alacağına emin olan Harun, o gece eve dönerken bulunduğu taksideki şoförün saldırısı sonucu kendini savunurken cinayet işler. Ertesi sabah bu cinayet vakası emniyete ulaşır ve Harun, kendi işlediği cinayetin failini aramaya başlar. Hem kaçan ve hem de kovalayan olmanın stresiyle başa çıkmaya çalışırken, bulduğu her ipucu onu çok daha karmaşık bir olayın içine çeker.

KİN, heyecan dolu hikayesi ile suçun, suçlunun ve masumiyetin ne olduğunu yeniden sorgulatıyor.

KİN, 8 Ekim 2021’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

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