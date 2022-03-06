Yıldız Tilbe Ezber bozdu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz perşembe akşamı Cahide Palazzo'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Konsere 'Delikanlım' şarkısıyla başlayan Tilbe, gecenin ilerleyen saatlerinde ise 2017 yılında hayata veda eden sanatçı İbrahim Erkal'ı andı.

Yıldız Tilbe, sahneden inmeden önce merhum sanatçının 'Sevme' adlı şarkısını seslendirdi. Tilbe, yüzlerce kişilik koronun eşlik ettiği performansının sonunda alkış yağmuruna tutuldu.