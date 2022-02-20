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Yıldız Tilbe, dün akşam İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu sahnesindeydi.

Tüm biletleri geçtiğimiz hafta biten konseri binlerce İstanbullu izledi. "Delikanlım" şarkısıyla klasik bir başlangıç yapan Tilbe, aralıksız iki buçuk saat şarkı söyledi.

Gece için mor bir kıyafet giymeyi tercih eden ünlü sanatçı, "Sizin için mor giydim, mor makyaj yaptım. Mor menekşe gibiyim, çok güzelim, asıl siz beni gençken görecektiniz, şaşı olurdunuz, dayanılmazdım!" diyerek, salonu kahkahaya boğdu.