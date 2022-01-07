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Yıldız Tilbe neye uğradığını şaşırdı!

Önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıkan Yıldız Tilbe, bir hayranın fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Ancak ünlü şarkıcı, daha sonra seveninin kendisine sarılmaya ve öpmeye çalışmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Hayranını iterek hızla bulunduğu yerden uzaklaşan Tilbe'nin bu sırada maskesiz oluşu da dikkatlerden kaçmadı

07.01.2022 - 09:37 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Yıldız Tilbe (55), önceki gün Nişantaşı sokaklarında alışveriş turuna çıktı. Kozmetik ürünleri satan bir mağazada yarım saate yakın vakit geçiren Tilbe, gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

  • "EVE GİDİNCE HEPSİNİ DENEYECEĞİM"

    "Karşı tarafta oturuyorum." diyen şarkıcı, "Alışveriş için bu tarafa geçtim. Ne varsa aldım." açıklamasında bulundu.

    Ünlü isim, "Yıldız Tilbe mutlu bir insan mı?" diye soran muhabirlere, "Şu an çok mutluyum. Çünkü makyaj malzemesi aldım. Eve gidince hepsini deneyeceğim." şeklinde esprili bir yanıt verdi.

  • "PAZARDAN DA OLSA ALIRIM"

    Tilbe, son haftaların en çok konuşulan konuları arasında yer alan sanatçıların sahne kıyafetleri sorulunca şu yorumda bulundu:

    Sahne kıyafeti bulamaz olduk. Çok zor kıyafet buluyorum. Sabit bir modacım yok, hepsini dolaşıyorum. Uygun bulduğum kıyafetleri kim olursa alıyorum. Pazardan da olsa alırım. Yeter ki uysun bana, sahnede giyebileyim...

  • "1 MİLYON TL KAÇ PARA YAPIYOR?"

    Yıldız Tilbe'nin kafası muhabirlerin, "Beğenirseniz bir kıyafete 1 milyon TL verir misiniz?" sorusu karşısında karıştı. Menajeri Haluk Şentürk'e, "1 milyon TL kaç para yapıyor?" diye soran Tilbe, "Kaç para ediyor? Çok para değil mi? Eski parayla trilyon ediyor. Biz o kadar veriyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

    Gülşen ve Demet Akalın'ın sahne kıyafetleri hatırlatılınca Tilbe, "Onların şarkılarını seviyorum. Nasıl giyindikleri beni ilgilendirmiyor." açıklamasını yaptı.

  • Yıldız Tilbe, "Kazandığınız parayla yatırım yapıyor musunuz?" sorusuna ise, "Yatırıyorum. Bir yatırıyorum, üstüne de kendim yatıyorum." şeklinde esprili bir cevap verdi.

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