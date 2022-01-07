Yıldız Tilbe neye uğradığını şaşırdı!

"1 MİLYON TL KAÇ PARA YAPIYOR?"

Yıldız Tilbe'nin kafası muhabirlerin, "Beğenirseniz bir kıyafete 1 milyon TL verir misiniz?" sorusu karşısında karıştı. Menajeri Haluk Şentürk'e, "1 milyon TL kaç para yapıyor?" diye soran Tilbe, "Kaç para ediyor? Çok para değil mi? Eski parayla trilyon ediyor. Biz o kadar veriyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Gülşen ve Demet Akalın'ın sahne kıyafetleri hatırlatılınca Tilbe, "Onların şarkılarını seviyorum. Nasıl giyindikleri beni ilgilendirmiyor." açıklamasını yaptı.