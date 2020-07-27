Yıldız Tilbe, 'Yıldızlar Geçidi' konserler serisi kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ikinci kez sahneye çıktı. Konserin biletleri günler öncesinden tükenirken, 4 gün sürmesi planlanan konser sersisi hayranlarının ilgisi üzerine 12 güne uzatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun oturan izleyiciler, Tilbe'nin şarkılarına zaman zaman eşlik etti.

"BÖYLE BİR ŞANS KİME NASİP OLUR?"