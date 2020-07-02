Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Yıldız Tilbe ve Yeşim Salkım, önceki akşam Ulus'taki bir mekanda buluştu.
Yakın dostları Haluk Şentürk'ün doğum gününü kutlayan ünlü isimler, mekan çıkışı objektiflere poz verdi.
Bir program çekimine başlayacak olan Yıldız Tilbe, "Yeşim, Hadise, Bülent Ersoy... Herkesi konuk alacağım. Sizler için güzel videolar çekip, sohbet edeceğim" dedi.
Muhabirlerin "Sezen Aksu'yu da konuk alacak mısınız? Bir de projeniz olacaktı ama ertelendi mi acaba?" sorularına Tilbe, "Sezen'i rahatsız edemem. Bu isimleri ederim ama onu edemem. Projeyi istiyoruz ama Sezen'in keyfine kalmış. Sezen isterse bütün projeler onun" şeklinde cevap verdi.
Geçtiğimiz günlerde bir klinikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Yıldız Tilbe, hayranlarının estetik yaptırmasını istememesi yönünde yaptığı yorumlara yanıt verdi.
Tilbe, "Gözlerim bozuktu. Arkada öyle bir tabela varmış, fark etmedim. Bir estetikçinin reklamını yaptım ama benim için sakıncası yok. Ben gözlerime baktırdım. Gözlerim 3 küsür numara çıktı. İki gözlük sahibi oldum. Başarılar diliyorum kendime" sözleriyle bir yanlış anlaşılma olduğunun altını çizdi.
Kendi kedisini Sezen Aksu'ya hediye ettiği yönündeki haberler hakkında konuşan Yıldız Tilbe, şu ifadeleri kullandı:
Kediye, Sezen hediye ettim. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şans kime nasip olur? Namussuz kedi! Evde bir türlü sevdirmedi kendini. Sezen'e bir götürdüm, koynunda 2 saat uydu. Allah'a bin şükür, Sezen çok iyi. Turp gibi, fıstık gibi. Sahnelere dönecek mi bilmiyorum ama pek niyeti yok gibi görünüyor, kendi bilir.
Üzerindeki tişörtüyle dikkat çeken Yeşim Salkım ise, "Arkadaşlar, 'Benim hiç yabancı düşmanım olmadı, hepsiyle bir kahve içmişliğim var' sözümü tişört yapmışlar. Bu sözüm Yıldız'ım hariç tabii ki. Doksanlardan kalan en iyi arkadaşlarımdan kendisi" şeklinde konuştu.
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