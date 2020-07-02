Kendi kedisini Sezen Aksu'ya hediye ettiği yönündeki haberler hakkında konuşan Yıldız Tilbe, şu ifadeleri kullandı:

Kediye, Sezen hediye ettim. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şans kime nasip olur? Namussuz kedi! Evde bir türlü sevdirmedi kendini. Sezen'e bir götürdüm, koynunda 2 saat uydu. Allah'a bin şükür, Sezen çok iyi. Turp gibi, fıstık gibi. Sahnelere dönecek mi bilmiyorum ama pek niyeti yok gibi görünüyor, kendi bilir.