SEZEN AKSU VE YILDIZ TİLBE NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

25 yıl önce Yıldız Tilbe, o dönem Sezen Aksu’yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile birliktelik yaşamıştı. Tilbe, bunun bir hata olduğunu kabul etse de Aksu, elinden tutup sektöre soktuğu şarkıcıyla konuşmama kararı almıştı.