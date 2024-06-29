Yıldız Tilbe'den sevenlerine yeni şarkı sürprizi
Yaz turnesine tüm hızıyla devam eden Yıldız Tilbe, Bodrum'dan sonra Çeşme'de hayranlarıyla buluştu
Giriş: 29.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:43
- 1
Yaz turnesine tüm hızıyla devam eden Yıldız Tilbe, KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı
Bodrum'dan sonra Çeşme'de hayranlarıyla buluştu.
- 2
Yeni çıkardığı Ben Bir Şarkıyım adını verdiği şarkısı ile YouTube trendler listesinde 15 gün listede kalan Yıldız Tilbe, hayranlarına sürpriz yaparak yeni şarkısı 'Bakınca Görünüyorsun' çıkardı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ