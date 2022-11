HABERTURK.COM

Yıldız Holding’in yurt içi ve yurt dışındaki çalışanlarının her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı geleneksel “Mutlu Et Mutlu Ol Günü” bu yıl “Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Sanat” temalarıyla gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında gün boyu süren etkinliklere Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü ev sahipliği yaptı. Toplumun her kesimine ulaşabilmek için Kızılay’dan AFAD’a, TEGV’den Darülaceze’ye pek çok sivil toplum kuruluşuyla iş birliği gerçekleştiren Yıldız Holding’in çalışanları da yıl boyunca bu girişimlere dahil oldu. Bütün bir yıl yapılan topluma katkı çalışmalarının yanı sıra, Mutlu Et Mutlu Ol Günü’ne özel olarak Yıldız Holding çalışanlarının katılımıyla kermes düzenlendi ve geliri LÖSEV’e bağışlandı.

Yıldız Holding çalışanlarından oluşan koronun birbirinden güzel şarkılarla renk kattığı Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde, çalışanlar gün boyunca ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ konusunda pek çok farklı atölyeye katıldılar ve kampüsün duvarına mutluluk temalı grafiti yaparak kolektif bir çalışmaya imza attılar.

SANAT KOLEKSİYONU ZİYARETE AÇILDI

Toplumu ortak bir paydada bir araya getiren ve kültür dünyasına yön veren projelerde yer almaya özen gösteren Yıldız Holding, Çamlıca’daki yeni sergi salonunu da Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde açtı. Kısa süre önce kalıcı olarak sergilenmeye başlanan geleneksel İslam eserlerinin yanı sıra, Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’na ait çağdaş eserler de bundan böyle kalıcı olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

BAŞARININ ÖLÇÜSÜ İNSANLIĞA KATKI

Türkiye’de doğup, dünyanın köklü şirketlerini bünyesine katarak büyüyen Yıldız Holding’in, müşterileriyle, tüketicileriyle, çevreyle, toplumla ve doğayla kurduğu kapsayıcı ilişkide çalışanların önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü şunları ifade etti: “Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı, bizlere kurucumuz merhum Sabri Ülker’den miras kalan bir felsefe. Çalışanlarımızın da bize kattığı güçle, daima insanların mutluluğunu hedefliyoruz. Mutlu Et Mutlu Ol Günü bir yıl boyunca yaptığımız sosyal sorumluluk faaliyetlerini hep birlikte kutladığımız bir gün olarak kurumsal kültürümüzde önemli bir yere sahip. Her sene olduğu gibi 2022’de de değerlerimizin rehberliğinde ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle toplumun ihtiyaçlarına çözüm üretme sorumluluğumuza ortak olan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”