Adana'da balıkçı dükkanına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. İlçede kaygan zeminde kontrolden çıkan araç balıkçı dükkanına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarında, sürücüsünün kim olduğu henüz öğrenilemeyen otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak balıkçı dükkanına çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anı görüntülerinde, balıkçı dükkanı önündeki bir kişinin üzerine gelen araçtan kurtulmak için hızla uzaklaştığı görülüyor.