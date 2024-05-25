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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Topraktepe: Bu duygu bambaşka - Beşiktaş Haberleri

        Serdar Topraktepe: Bu duygu bambaşka

        Geçici olarak teknik adamlığına geçtiği Beşiktaş'ın başında Türkiye Kupası zaferine ulaşan Serdar Topraktepe, büyük coşkunun ardından Habertürk Spor'a konuştu. Topraktepe, "Bu kupayı Beşiktaş'ta futbolcu olarak da kazandım ama hoca olarak kazanmak bambaşka bir duygu. Takımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı

        Giriş: 25.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:35
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        "Bu duygu bambaşka"
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek 11. kez zafere ulaştı. Kötü bir sezon geçiren Siyah-beyazlılar, taraftarına kupa hediye ederek gönülleri alırken Avrupa Ligi biletini de cebine koymuş oldu.

        Heyecan dolu maçın ardından büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda en mutlu isimlerin başında kuşkusuz Serdar Topraktepe geliyordu. Bu sezon 6 teknik adam değiştiren Beşiktaş'ta U19 takımının başındayken ikinci kez göreve gelen genç hoca kupa töreninin ardından Habertürk Spor'a konuştu.

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        Beşiktaş'ta forma giyerken de aynı zaferi yaşayan Topraktepe, hem son anlarda gelen galibiyetten hem de kupadan ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek "Bu kupayı Beşiktaş'ta futbolcu olarak da kazandım ama hoca olarak kazanmak bambaşka bir duygu. Kelimelerle anlatmak zor. Gerçekten çok mutluyum. Takımla gurur duyuyorum. Futbolcularımız çok iyi bir performans ortaya koydular. Son ana kadar pes etmedik. Taraftarımız bizi maç boyunca inanılmaz destekledi. Bu kupa onlara armağan olsun" ifadelerini kullandı.

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