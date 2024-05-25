Serdar Topraktepe: Bu duygu bambaşka

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek 11. kez zafere ulaştı. Kötü bir sezon geçiren Siyah-beyazlılar, taraftarına kupa hediye ederek gönülleri alırken Avrupa Ligi biletini de cebine koymuş oldu.

Beşiktaş'ta forma giyerken de aynı zaferi yaşayan Topraktepe, hem son anlarda gelen galibiyetten hem de kupadan ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek "Bu kupayı Beşiktaş'ta futbolcu olarak da kazandım ama hoca olarak kazanmak bambaşka bir duygu. Kelimelerle anlatmak zor. Gerçekten çok mutluyum. Takımla gurur duyuyorum. Futbolcularımız çok iyi bir performans ortaya koydular. Son ana kadar pes etmedik. Taraftarımız bizi maç boyunca inanılmaz destekledi. Bu kupa onlara armağan olsun" ifadelerini kullandı.