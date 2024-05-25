Ödüllü demleme yöntemine göre çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
Çay, Türk mutfağının vazgeçilmez içeceklerinden bir tanesidir. Çayın tadını tam anlamıyla çıkarabilmek için doğru demleme yöntemi büyük önem taşıyor. Yıllardır alışkanlık haline getirdiğimiz demleme yöntemlerinin çoğu yanlış. Ödüllü bir demleme yöntemiyle, çay keyfinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Peki, çayı demlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte detaylar!
- 1
Türk kültürünün vazgeçilmezi olan çayı, doğru şekilde demlemediğimizi biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalar ve ödüllü demleme yöntemleri, yıllardır bildiklerimizi sorgulamamıza neden oluyor. Mükemmel bir çay demlemek için dikkat etmemiz gereken püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar!
- 2
ÇAYINIZ DAHA DEMLİKTE BAYATLAYABİLİR
Çay demlerken yapılan hataların başında henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulması. Bu şekilde çayınız rutuber alıyor ve henüz demlikteyken bayatlıyor.
- 3
KAYNAR SUYU KULLANMAYIN!
Çaya direkt olarak kaynamış su ilave edilmesi yapılan en yaygın hatalardan bir tanesi. Bu şekilde çay demlenmiyor, haşlanıyor. Çayın haşlanmaması için kaynar suyun çaya dökülmesi değil, önce suyun sonra çayın eklenmesi gerekir. Aynı zamanda aşırı kaynar su bakteri oluşumuna da yer hazırlayabilir.
-
- 4
ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ!
Kültürümüzün ve mutfağımızın vazgeçilmez bir parçası olan çayın doğru demlenme yöntemi uzmanlar tarafından açıklandı. "Önce su, sonra çay" yönteminin çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.
- 5
ADIM ADIM ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME YÖNTEMİ
İlk olarak çaydanlığın altına su koyun ve ocağa alın. Alt demlikteki suyu kaynamaya bırakın. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki boş demliğin içine kaynamış sudan biraz dökün.
- 6
Daha sonra yaklaşık 5 yemek kaşığı çayı üst demliğe sıcak suyun üzerine yavaşça dökün. Sonrasında alt demliğe tekrar soğuk su ekleyin ve tekrar ateşe koyun. Bu sırada üstteki çay yavaş yavaş demlenir ve istediğiniz kıvama gelir. Yaklaşık bir 10 dakika demlenmeye bıraktığınız takdirde tavşan kanı çayınız lezzetli bir şekilde servis edebilirsiniz.
-
- 7
BU PÜF NOKTAYA DİKKAT!
Çay demlemenin en önemli püf noktasının da atlanmaması gerekir. Suyu kenardan koyarsanız oksijen kaybına yol açabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için suyu yukarıdan dökmek büyük önem taşır.
- 8
ÇAYIN ACIMAMASI İÇİN NE YAPILMALI?
Çayın demlenme süresi de tadını etkileyen faktörlerden biridir. Suyunuz kaynadıktan sonra ocağın altını kısığa alın ve 15-20 dakika kadar bekleyin. Eğer demlenme süresini çok uzatırsanız, çayın tadı acılaşmaya başlar.