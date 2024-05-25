Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail duyurdu: Hamas'la esir takası müzakerelerine gelecek hafta devam edilecek

        İsrail duyurdu: Hamas'la esir takası müzakerelerine gelecek hafta devam edilecek

        İsrail Savaş Kabinesi'nin 22 Mayıs'taki toplantısında, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşması yapılması için görüşmelere devam etme kararı alındı. Fransa'nın başkenti Paris'te bugün ABD'li ve Katarlı yetkililerle görüşen Mossad Direktörü David Barnea, yeni bir esir takası anlaşması teklifi sundu. İsrail toplantının ardından esir takası ve ateşkes müzakerelerine gelecek hafta devam edileceğini açıkladı. Hamas'tan bir yetkiliyse İsrail basınında çıkan haberleri yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 20:07 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail, Hamas'la esir takası ve ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurdu.

        İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan haberde, Mossad Direktörü David Barnea'nın Paris'te yaptığı görüşmeler sonrasında İsrail'e döndüğü belirtildi.

        Barnea'nın, Paris'teki bir toplantıda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye İsrail müzakere ekibi tarafından hazırlanan yeni bir esir takası anlaşması teklifi sunduğu aktarıldı.

        Toplantının ardından İsrail'in, esir takası ve ateşkes müzakerelerine gelecek hafta devam edileceğini duyurduğu aktarıldı.

        Katar, Hamas ve ABD tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        REKLAM

        İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail, ABD ve Katar'dan yetkililerin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve taraflar arasındaki esir değişimini görüşmek üzere dün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiğini duyurmuştu.

        Mossad Direktörü David Barnea’nın Paris’te CIA Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tel Aviv yönetimi ve Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırmak için görüştüğü kaydedilmişti.

        Haberde, Barnea, Burns ve Al Sani'nin Paris'teki görüşmeler sırasında “esir takası için yenilenmiş bir anlaşmayı teşvik etmek amacıyla İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerin genel hatlarını formüle etmek” için çalışacakları belirtilmişti.

        İsrail Savaş Kabinesi'nin 22 Mayıs’ta düzenlenen ve 5 saat süren toplantısında, müzakere heyetine, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşması yapılması için görüşmelere devam etme talimatı verdiği bildirilmişti.

        HAMAS YALANLADI

        Reuters'ın haberine göre adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, esir takası ve ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta yeniden başlayacağına dair İsrail basınında çıkan haberleri yalanladı.

        HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

        Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

        İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Hamas
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Koltuk altında göç
        Koltuk altında göç
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Habertürk Anasayfa