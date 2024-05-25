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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da 4 çocuk annesi Burcu Ayda'yı öldüren Mustafa Ali Ayda cezaevinde kendini astı - Son haberler

        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!

        Bursa'da, uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra 32 yaşındaki eşi Burcu Ayda'yı, 4 çocuğunun gözleri önünde 3 bıçak darbesiyle öldüren 34 yaşındaki Mustafa Ali Ayda hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Tutuklu olan Ayda, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacağını öğrenince, cezaevinde giydiği eşofmanının ipini boğazına bağlayıp intihar etti. Ayda hakkında açılan davayla ilgili yargılamaya ileriki günlerde başlanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:27 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:12
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        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
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        Bursa'da olay, geçen aralık ayında saat 04.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1'inci Oylat Sokak'taki apartmanın 5'inci katında meydana geldi.

        EŞİNİ 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra Mustafa Ali Ayda (34), 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda'nın (32) yaşadığı eve geldi. Burcu Ayda ile tartışan Mustafa Ali Ayda, yanındaki bıçakla, 10 yıldır evli olduğu eşini 1'i sol göğsüne gelecek şekilde 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

        4 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

        Burcu Ayda'nın ve çocukların çığlıklarını duyup gelen, apartmanda oturan şüphelinin annesi Medeni Ayda ve komşuları, kadını yaralı halde kapının girişinde yatarken buldu. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Burcu Ayda, kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan Mehmet Ali Ayda'yı kısa sürede olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

        KATİL KOCA UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

        Burcu Ayda'nın şikayeti üzerine hakkında defalarca evden uzaklaştırma kararı verilen Mustafa Ali Ayda'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu, bu nedenle 3 kez hastanede yatarak tedavi gördüğü ortaya çıktı.

        "KÜFREDİNCE BIÇAKLADIM"

        Sevk edildiği adliyede, "Ben şoförlük yaparak geçimini sağlıyorum. Bu nedenle yanımda bıçak taşıyorum. Burcu hakkımda birçok kez evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü kendisiyle konuşmak istedim. Bana hakaret ve küfredince bıçakladım" diyen şüpheli, tutuklandı.

        KENDİ HAYATINA SON VERDİ

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Burcu Ayda'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma, yaklaşık 4 ayda tamamlandı. Cinayet sonrası, İstanbul'da, Maltepe Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Mustafa Ali Ayda hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianamenin, Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilmesiyle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacağını öğrenince, cezaevinde eşofmanının ipini boğazına bağlayıp yaşamına son verdi.

        Bursa'da toprağa verilen Mustafa Ali Ayda ile ilgili yargılamaya ileriki günlerde başlanacak.

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