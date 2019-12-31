31 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Metrobüs, otobüs, metro, marmaray ve vapur seferleri ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de her gün milyonlarca vatandai ulaşım sağlıyor. 1 Ocak Çarşamba Yılbaşı'nda İBB Meclisi'nde toplu ulaşım ücretisz olmasına karar verilmişti. Ankara, İzmir'de otobüsler ücretsiz mi?
İSTANBUL'DA OTOBÜS, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Aralık’taki toplantısında 2020 yılında ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verilecek günleri belirledi. CHP ve AK Parti guruplarının ortak verdiği önerge, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı. Karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da imzalandı.Alınan karar doğrultusunda 2020 yılının ilk resmi tatili olan yılbaşında (1 Ocak 2020 Çarşamba) İstanbul’da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.Uygulama İETT, OTOBÜS AŞ (Erguvan Otobüsler),Özel Halk Otobüsleri, Metro, Füniküler, Tramvay, Nostaljik Tramvay, Teleferik, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Ulaşıma Entegre Özel Deniz Motorlarında geçerli olacak.Ayrıca 2020 yılı boyunca tüm dini ve resmi bayramlar ile sınav günleri ve okul açılışında İBB’ye ait toplu ulaşım yine ücretsiz hizmet verecek.
ANKARA VE İZMİR'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerden ulaşımın ücretsiz olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama geldi.
İZMİR'DE METRO VE TRAMVAY'DA 43 SAAT ARALIKSIZ SEFER
İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları, yılbaşı gecesi sabaha kadar sefer yapacak. 31 Aralık 2019 Salı sabahı 06.00’da başlayan seferler 1 Ocak 2020 Çarşamba gece yarısı sona erecek. Böylece metro ve tramvay hatlarında 43 saat kesintisiz hizmet sunulmuş olacak.
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