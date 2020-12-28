Tüm dünya bu sene yeni yılı evlerinde karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Vatandaşlar "Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı yasakları ne zaman, hangi gün başlıyor?" sorularının yanıtlarını merak ediyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak Cuma günü resmi olarak tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Cuma gününden ibaret olacak.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2020 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değil.

YILBAŞI YASAKLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.