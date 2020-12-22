Yılbaşı hediyesi alacaklar dikkat!

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Dünya genelinde birçok ülkede koronavirüs kısıtlamaları devam ederken, yeni yıl kutlamaları bu yıl her zamankinden biraz farklı olacak. Ancak değişmeyen tek bir şey var: Siber suçlular yine iş başında. Mutlu bir yılbaşı dönemi için dikkat edilmesi gereken unsurları sıralayan siber güvenlik kuruluşları, hediye başta olmak üzere yeni yıl alışverişini online olarak yapacakları uyarıyor.

“Hediye seçimindeki stres, online dünyada dolandırılmanızı kolaylaştırabilir” uyarısı yapan siber güvenlik kuruluşu Eset, online yılbaşı hediyesi seçeceklere şu önerilerde bulundu:

1- Son dakika stresinin sizi etkilemesine izin vermeyin

Bir analiz platformu olan Dynata şirketinin araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 20’si bu yıl yeni yıl alışverişi konusunda stres yaşıyor. Bu durum ne yazık ki online dolandırıcılığa daha açık hale gelmemize yol açıyor. Kısa zaman içinde en iyi fiyatı vaat eden kimlik avına yönelik e-postalar, olası kurbanları kredi kartı veya diğer hassas bilgileri paylaşma konusunda baskı altında bırakmak amacıyla kullanılabilir. İçgüdülerinize güvenin: Bir teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse bağlantılara tıklamayın. Bunun yerine, herhangi bir şey satın almak için doğrudan mağazanın internet sitesine gidin veya güvenilir başka bir internet sitesini ziyaret edin.

2- Teknolojik hediyeleri güvenli bir biçimde alın

Teknolojiyle ilgili hediye alanların sayısı artıyor. Bu hediyelerin pahalı olması, birçok kişinin bu aletleri resmi satıcılar yerine indirimli alma olanağı sunan başka kaynaklardan almasına neden olabiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre neredeyse 10 ebeveynden 1‘i, aile üyesinden veya arkadaşından ikinci el bir telefonu hediye olarak vermeyi planlıyor. Ancak bu durumun öngörülemeyen maddi sonuçları olabilir. Telefon sıfırlanmamışsa, telefonda hâlâ dosyalar, görüntüler veya kötü amaçlı yazılım bulunabilir; bu durum yeni kullanıcıyı riske atabilir ve veri gizliliğini ihlal edebilir. Bu yılbaşında bir cep telefonu hediye etmeyi düşünüyorsanız, resmi bir satıcıdan alın veya başka şekilde temin edecekseniz, kötü amaçlı yazılıma karşı koruma sağlamak için bir güvenlik yazılımı kullanın.

3- Kime ait olduğunu bilmediğiniz e-kartları açmayın

Riskli bağlantı içermeyen gerçek kartlar neredeyse unutulsa da e-kartlar giderek daha popüler hale geliyor. Hızlı ve gönderimi kolay olduğundan e-kartların sayısının bu yıl iki katına çıkması bekleniyor. Ancak, dolandırıcılar e-kartları arkadaşınızın veya ailenizin kimliğine bürünmek için kullanabilir ve toplu halde gönderilebilir. Bir e-kart alırsanız alıcıdan onay almadan kesinlikle herhangi bir bağlantıya tıklamayın. Dolandırıcılar bir arkadaşınız veya meslektaşınız gibi davranmaya çalışabileceğinden e-posta adresinin doğru şekilde yazılıp yazılmadığına dikkat edin.

4- Tıklamadan önce hediyelerin sizin için olduğundan emin olun

Dolandırıcılar yeni yılda, hediye ve kargo bekleyen çok kişi olmasından fayda sağlamaya çalışır. Çok bilinen kargo ve teslimat hizmetlerinin kimliğine bürünen ve ikna edici görünümlü sahte kargo takip bağlantıları göndererek insanları dolandıran çok sayıda dolandırıcı vardır. Bağlantının tıklanması kötü amaçlı yazılımın indirilmesine neden olur veya kullanıcıları kimlik bilgilerini çalmayı hedefleyen internet sitelerine yönlendirir. Bu türde bir dolandırıcılıktan kaçınmak için sipariş verdiğiniz internet sitelerini ve kullandığınız teslimat hizmetini yakından takip edin. Ayrıca yılbaşında sürpriz olmasını düşündüğünüz paketleri de her zaman internet sitesinden takip edebilirsiniz.yıl

İNTERNETTEN HEDİYE ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Bir diğer küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky ve Türkiye’nin yeni nesil ödeme çözümleri sunan finansal teknoloji şirketi Sipay, internet üzerinden yeni yıl için hediye satın alacaklara dolandırıcılık ve kimlik avından korunmaları için şu önerilerde bulundu:

- E-posta yoluyla harika bir teklife giden bir bağlantı alırsanız gömülü köprüyü kontrol ettiğinizden emin olun. Varsa eğer internet sayfasına doğrudan yasal web sitesi üzerinden erişin.

- Yalnızca resmi sitelerden alışveriş yapın ve diğer açılış sayfalarından onlara yönlendirilirseniz web adreslerine dikkat edin. Resmi satıcıdan farklılarsa, yeniden yönlendirildiğiniz teklife resmi web sayfasından bakarak kontrol edin.

- Bir kimlik avı web sayfasını ziyaret etmeye çalıştığınızda sizi bilgilendirecek olan davranış tabanlı anti-phishing teknolojilerine sahip güvenlik çözümleri kullanın.

- Aynı parolayı farklı web siteleri veya birden fazla hizmet için asla kullanmayın. Çünkü biri çalınırsa tüm hesaplarınız savunmasız hale gelecektir. Hatırlama zorluğuyla yüzleşmek zorunda kalmadan güçlü şifreler oluşturmak için şifre yöneticileri kullanın.

- Ödeme sırasında hırsızlık ve sahtekârlık olaylarının önüne geçebilmek için 3D Secure adı verilen ödeme sistemlerini tercih edin.

- Alışveriş yapılacak sitenin SSL veya SET gibi güvenlik standartlarına sahip olduğundan emin olun.

- Kredi kartı yerine sanal kart kullanmayı tercih edin.