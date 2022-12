"ROMAN ŞU AN DAVULCU"



Muhabirlerle sohbet eden Can Bonomo, şu sıralar yeni albüm için kapandığını dile getirdi. 'Yılbaşı Gecesi' filminin galasına eşi Öykü Karayel ile katılan ünlü şarkıcı, oğlu Roman'ın daha şimdiden kendisiyle müzik stüdyosuna gelip, davul çalmaya başladığını söyledi.



Bonomo, mart ayında yeni bir albüm çıkaracağını ve onun hazırlıklarının son sürat devam ettiğini anlatırken, "Üç ayrı stüdyoda kayıt yapıyoruz. Muazzam bir çalışma tempomuz var" dedi.



Can Bonomo'ya basın mensupları, "Oğlunuz oyuncu mu yoksa müzisyen mi olacak?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine araya giren Öykü Karayel, "Şu an davulcu kendisi, çalıyor bile. Biraz yeteneği var gibi ama o ne istiyorsa onu olsun" şeklinde konuştu.