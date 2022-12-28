Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, İrem Sak, Kubilay Tuncer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin ve Şebnem Bozoklu'nun tam kadro katıldığı gala gecesinde filmin yazarı Gülse Birsel, defalarca seyredilecek eğlenceli bir iş yaptıklarını söyledi.
"Çok eğlenceli, şarkılı, türkülü, defalarca seyredilecek bir film yaptığımızı düşünüyoruz" diyen Birsel, filmlerin eskisi gibi sinemada seyredilmesini istediklerini ancak pandemiden sonra seyircinin yeni yeni salonlara gitmeye başladığını anlattı.