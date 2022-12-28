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Ünlü isimler 'Yılbaşı Gecesi'nde buluştu. Gülse Birsel, Teoman, Can Bonomo, Demet Evgar... - Magazin haberleri

Ünlü isimler 'Yılbaşı Gecesi'nde buluştu

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı 'Yılbaşı Gecesi'nin galasına katılan Eser Yenenler, Can Bonomo, Öykü Karayel, Demet Evgar, Levent Babataş ve Teoman, davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Giriş: 28.12.2022 - 12:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Senaryosunu Gülse Birsel'in yazıp, Ozan Açıktan'ın yönettiği komedi filmi 'Yılbaşı Gecesi'nin galası önceki akşam Maslak Uniq'te yapıldı.

    Kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı, dijital platformda yayınlanacak olan film, pandemide bir araya gelmemesi gereken insanların buluştuğu yılbaşı gecesi yaşadıklarını mizahi bir dille anlatıyor.

  • Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, İrem Sak, Kubilay Tuncer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin ve Şebnem Bozoklu'nun tam kadro katıldığı gala gecesinde filmin yazarı Gülse Birsel, defalarca seyredilecek eğlenceli bir iş yaptıklarını söyledi.

    "Çok eğlenceli, şarkılı, türkülü, defalarca seyredilecek bir film yaptığımızı düşünüyoruz" diyen Birsel, filmlerin eskisi gibi sinemada seyredilmesini istediklerini ancak pandemiden sonra seyircinin yeni yeni salonlara gitmeye başladığını anlattı.

  • "SANIYORUM İNSANLARA BİRAZ AĞIR GELİYOR"

    Gülse Birsel, "Sinemaya gitme alışkanlığımız biraz eskisi kadar yok pandeminden sonra. Belki seneye bu değişir, ümidimiz de bu. Çünkü biz de sinemada filmlerimiz seyredilsin, alkışlansın ve kalabalık seyirci görsün istiyoruz. Birden fazla sebep var; hem bir sinemaya gitme maliyeti, hem orada harcanan para, hem sinema biletleri... Sanırım biraz bu ağır geliyor insanlara. İzleyici sinema gitme alışkanlığını yeni geri edinmeye başlıyor. Seneye tekrar sinema filmleri yapacağız ve sinemada seyircilerle tadını çıkaracağız" diye konuştu.

    Filmin galasına katılan ünlü isimler arasında ise Can Bonomo, Öykü Karayel, Eser Yenenler, Berfu Yenenler, Demet Evgar, Levent Babataş ve Teoman gibi isimler de vardı.

  • Ailece müzikle aralarının iyi olduğunu ifade eden Eser Yenenler, "Son dönemde kimi dinliyorsunuz?" sorusu üzerine Oğuzhan Koç'u işaret ederek, "Tabii benim bir numaram o, onu unutmayalım. Müzikle aramız iyi. Ben gitar çalmayı, çocuklara müzik dinletmeyi, enstrümanla ilgilensinler çok istiyorum. O yüzden Berfu da piyano çalıyor. İnşallah çocuklarda da aynı ilgi olur" ifadelerini kullandı.

  • "ROMAN ŞU AN DAVULCU"

    Muhabirlerle sohbet eden Can Bonomo, şu sıralar yeni albüm için kapandığını dile getirdi. 'Yılbaşı Gecesi' filminin galasına eşi Öykü Karayel ile katılan ünlü şarkıcı, oğlu Roman'ın daha şimdiden kendisiyle müzik stüdyosuna gelip, davul çalmaya başladığını söyledi.

    Bonomo, mart ayında yeni bir albüm çıkaracağını ve onun hazırlıklarının son sürat devam ettiğini anlatırken, "Üç ayrı stüdyoda kayıt yapıyoruz. Muazzam bir çalışma tempomuz var" dedi.

    Can Bonomo'ya basın mensupları, "Oğlunuz oyuncu mu yoksa müzisyen mi olacak?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine araya giren Öykü Karayel, "Şu an davulcu kendisi, çalıyor bile. Biraz yeteneği var gibi ama o ne istiyorsa onu olsun" şeklinde konuştu.

  • "PLANIM YOK, BEBEĞİMİ UYUTACAĞIM"

    Oyuncu Demet Evgar da yeni yılın ilk günü sabah erkenden kalkıp, yürümenin kendisine keyif verdiğini anlattı. Gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu, "Ben yeni yılın ilk günü sabah erken kalkmayı severim" diye konuştu.

    Eşi Levent Babataş ile objektiflere poz veren Evgar, "Yılbaşı gecesi deyince ailemle bir arada olduğum geceler geliyor aklıma... Yılbaşı gecesinden ziyade ertesi günün sabahı benim için daha önemlidir. Çünkü yeni yıl başlıyor, sokaklar falan da çok kalabalık olmaz. O yüzden bütün sokakları kapatmışsın da yürürsün gibi, çok hoşuma gider. Benim planım yok, bebeğimi uyutacağım" ifadelerini kullandı.

  • "AÇIK YÜREKLİ DAVRANMIYORLAR"

    Hemen her röportajında 'yarı emekli' olduğunu ifade eden Teoman da gazetecilerle sohbet etti. Ünlü şarkıcı, müzik camiasında pek çok kişinin iş yapmamasına rağmen kendisi gibi açık yürekli davranmadığını söyledi.

    Teoman, "Benim pozisyonumda olan çok kişi var. Onlar 'yarı emekliyim' demiyorlar" dedi.

  • "YARI EMEKLİYİM' DİYEMİYORLAR"

    Yılbaşında Bodrum'da sahneye çıkarak, halk konseri vereceğini söyleyen Teoman, "Ben artık hep, 'Yarı emekliyim' diyorum, biliyorsunuz. Az çalışıyorum ama yılbaşında çalışacağım. Aslında benim pozisyonumda olan çok kişi var. Onlar 'Yarı emekliyim' demiyorlar. Albüm yapmıyorlar, ara ara konser veriyorlar falan ama benimki cesaret değil. Bir zaman sonra eskisi kadar çalışsanız olmuyor, hiç çalışmasanız yine olmuyor... Çok çalışsanız sıkıcı geliyor" şeklinde konuştu.

    Ünlü şarkıcı, ayrıca 2023'te 'Aşık Adam' adında bir cover albüm yapacağını sözlerine ekledi. Teoman, basın mensuplarının, "Buradaki aşık adam siz misiniz?" sorusuna ise gülerek, "Albümdeki aşkların benimle alakası yok" yanıtını verdi.

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