Yılbaşı gecesi arkadaşlarınızla ve ailenizle oynayabileceğiniz oyunlar!

KIZMA BİRADER

Yılbaşı akşamı oynanabilecek eğlenceli oyunlardan biri de kızma biraderdir. 2-4 oyuncu arasında oynanan kızma biraderde her oyuncu 4 adet piyon ile başlar. Oyundaki en önemli kural ise, oyuncunun oyuna başlamadan önce zar ile 6 atmasıdır. Bu durumda piyonları oyuna dahil etmek için 6 sayısı çıkana kadar bekletilir. Kızma birader oyununda aynı karede iki piyon bulunamaz. Bu durumda rakibin piyonu aynı kareye gelirse, burada bulunan piyon tekrar kaleye geri gönderilir. Bu işlemin oyundaki adı, "piyon kırma"dır. Kızma birader oyununda zar ile atılan 6 sayısı, oyuna yeni piyonun girmesine de olanak sağlar. Aynı zamanda oyunda atılan zar ile rakip oyuncunun üzerinden atlanabilir.