Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Yılbaşı akşamı oynanabilecek oyunlar! Yılbaşında aileyle ve arkadaşlarla hangi oyunlar oynanabilir?

Yeni yıla eğlenerek girin! İşte yılbaşı akşamı oynanabilecek oyunlar!

İyisiyle, kötüsüyle tüm yaşanmışlıklara rağmen bir yılın daha sonuna geldik! Yeni yıla girerken yanımızda sevdiklerimizin olmasını istiyor ve o akşam her şeyin kusursuz olması için planlar yapıyoruz. İşte yemekten sonra geçebileceğiniz oyun faslında, gecenizi renklendirecek kutu oyunları!

Giriş: 30.12.2022 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Yeni yılı dışarda kutlamak yerine sevdikleriyle evde geçirmek isteyen vatandaşlar için geceyi renklendirecek, ailecek eğlenmeyi sağlayacak kutu oyunlarını derledik. 

  • TOMBALA

    Her sene mutlaka oynanan, geleneksel yılbaşı oyunlarımızdan biri olan Tombala, listenin başında yer alıyor! Ailecek oynanan, kalabalık ortamda çok keyifli bir hal alan tombala, kese içerisindeki numaralardan kura çekerek oynanır. Kurayı çeken kişi oyunculardan biri olabilir.

  • SCRABBLE

    Tüm dünyada oynanan ve en çok bilinen kelime oyunlarından biri olan Scrabble, küçük ıstakalar üzerinde yer alan harflerle, özel kartonunun üzerine anlamlı kelimeler yazarak oynanıyor.

  • KIZMA BİRADER

    Yılbaşı akşamı oynanabilecek eğlenceli oyunlardan biri de kızma biraderdir. 2-4 oyuncu arasında oynanan kızma biraderde her oyuncu 4 adet piyon ile başlar. Oyundaki en önemli kural ise, oyuncunun oyuna başlamadan önce zar ile 6 atmasıdır. Bu durumda piyonları oyuna dahil etmek için 6 sayısı çıkana kadar bekletilir. Kızma birader oyununda aynı karede iki piyon bulunamaz. Bu durumda rakibin piyonu aynı kareye gelirse, burada bulunan piyon tekrar kaleye geri gönderilir. Bu işlemin oyundaki adı, "piyon kırma"dır. Kızma birader oyununda zar ile atılan 6 sayısı, oyuna yeni piyonun girmesine de olanak sağlar. Aynı zamanda oyunda atılan zar ile rakip oyuncunun üzerinden atlanabilir.

  • JENGA

    Denge oyunu olan Jenga, yılbaşı akşamı ortamın heyecanını arttıracak! Bu oyunda tahta bloklarla bir kule yapıyorsunuz ve kuleyi yıkmadan çekilen her blok sizi oyunda tutuyor. Kuleyi yıkan kişi oyunu kaybediyor!

  • UNO

    Yılbaşı akşamı oynanabilecek en eğlenceli kart oyunlarından biri olan Uno kısaca pis yedili oyununun özel kartları olan versiyonudur. 

  • OKEY

    Yaz akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Okey, yılbaşında da keyifli anlar geçirmenizi sağlayabilir. Oyunda, taşlarda uyazan numaralar belli koşullara uygun olarak bir araya getiriliyor. 

  • MONOPOLY

    Emlakçılık temalı bir oyun olan Monopoly, kalabalık ortamların en çok tercih edilen kutu oyunlarından biridir. Oyunda zar atılır ve ilerleyecek kişinin hane sayısı belirlenir. Kişi, piyonunun denk geldiği yerlerin tapularını satın alabilir. Oyun ilerledikten sonra bu tapuların üzerine otel, ev kurulabilir. 

  • TABU

    2'li ya da 3'lü gruplara ayrılarak oynanabilecek en eğlenceli oyunlardan biri olan Tabu, içerisinde kendi kartlarını barındırır. Kartların üzerinde anlatılacak kelimeler ve yasaklı kelimeler bulunuyor. Grup arkadaşınız size kelimeyi anlatırken, altta yazan yasaklı kelimeleri kullanmaktan mutlaka kaçınmalı!

  • SATRANÇ

    Yılbaşı akşamı evin en zekisine meydan okumaya ne dersiniz? Stratejik bir oyun olan satranç sırasında, oynadığınız kişiyle keyifli anlar biriktirebilirsiniz!

  • TAVLA

    Dünya üzerinde oynanan en eski oyunlardan biri olan Tavla içerisinde 2 tane zar, 15 siyah ve 15 beyaz olmak üzere taşlar bulunuyor. 2 kişi arasında oynanan bu oyun sırasında yılbaşı akşamı sizi güzel bir rekabet bekliyor olabilir!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.