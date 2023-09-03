Yıl sonuna kadar gösterime girecek en popüler filmler

NAPOLYON

(Napoleon)

Bugüne kadar birçok dizide ve filmde karşımıza çıkan Fransız general ve imparator Napolyon Bonaparte, bu kez usta yönetmen Ridley Scott’un yorumuyla hayat buluyor. Napolyon’un kişiliğinden her zaman çok etkilendiğini belirten Scott, filmde eşi Joséphine ile olan ilişkisine odaklanıyor. Scott’a göre Napolyon her şeyi Joséphine’in kalbini fethetmek için yapıyor. Başarısız olduğunu gördüğünde ise olaylar farklı bir yöne doğru gitmeye başlıyor. Senaryosunu David Scarpa’nın yazdığı film, Napolyon’un sadece Joséphine ile olan ilişkisini değil, kökenlerini ve yükseliş sürecini de anlatıyor. Filmde Napolyon’u Joaquin Phoenix, Joséphine’i ise Vanessa Kirby canlandırıyor. Henüz gösterime dahi girmeden Oscar adayları arasında anılan film, sinemalardan sonra Apple TV+’da yayınlanacak. Scott, yapımcılar onay verirse, çevrimiçinde filmin 4.5 saatlik özel bir Yönetmen Kurgusu versiyonunun gösterilmesinden yana... Sinemalarda ise 158 dakikalık versiyonu gösterime giriyor.

Gösterim tarihi: 24 Kasım