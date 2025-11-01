Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nda son başvuru tarihi 30 Kasım

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve OGEM-VAK tarafından düzenlenen yarışma; çevre sorunlarına dikkat çeken ve sürdürülebilir yaşamı teşvik eden kısa film ve belgesellerin ortaya çıkmasını hedefliyor. Bu sayede iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık yaratılması ve gençlerin sanatsal bakış açılarının toplumsal etkiyle buluşturulması amaçlanıyor.

Yarışma, Yeşil Vatan kavramını odağına alarak, ormanların önemi, yangınlarla mücadele, doğal yaşamın korunması, iklim değişikliği, ağaçlandırma, orman ürünleri, tarım ve hayvancılık, su kaynakları ve sürdürülebilir yaşam gibi başlıklara sanatsal bir perspektif sunulmasını teşvik ediyor.

Profesyonel filmler kategorisinde birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik 75 bin TL, üçüncülük 50 bin TL. Öğrenci filmleri kategorisinde ise birinciye 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 35 bin TL verilecek. Ayrıca Yeşil Vatan özel ödülü ve mansiyonlar da sahiplerini bulacak.

Yoğun ilgi gören yarışmada kayıtlar 30 Kasım tarihine kadar uzatıldı. Katılımcılar başvurularını OGM’nin resmi duyuru sayfasından yapabiliyor. Finalistler 21 Aralık’ta açıklanacak, ödül töreni ise 15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşecek.