Yerli Volkswagen için geri sayım

Türk otomotiv sanayisinin bugüne kadarki en büyük yatırımının ilk meyvesi olan Ford E-Transit Türkiye'de satışa sunuldu.
Ford Otosan’ın geçen yıl duyurduğu 2 milyar euroluk yatırım kapsamında Nisan ayında Kocaeli'deki Ford Otosan fabrikalarında üretilmeye başlanan elektrikli Transit, Avrupa'da sadece Türkiye'de üretiliyor.
İki farklı güçte satışa sunulan araç, giriş versiyonunda 135 kW (183 PS) ve 430 Nm tork, daha güçlü versiyonunda ise 198 kW (269 PS) ve 430 Nm tork değeri sunuyor. Elektrikli ticari araçta 68 kWh kapasiteli batarya görev yapıyor ve 315 kilometreye varan menzil sunuluyor.
E-Transit ile birlikte ticari araç grubu alt markası Ford Pro'yu da Türkiye'de devreye alan şirket, ticari araç müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılamayı hedefliyor.
YENİ MODELLER YOLDA
Markanın gelecek planları hakkında açıklamalarda bulunan Ford Türkiye İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, önümüzdeki dönemde birçok yeni modeli Türkiye'ye getireceklerini bildirdi.
Yücetürk, bu modellerin Mustang Mach-E, Ranger, Transit Custom, Courier ve Ford'un Volkswagen işbirliği ile geliştireceği yeni bir elektrikli otomobil olduğunu söyledi.
Buna göre, Transit Custom 2023’te ilk etapta içten yanmalı motorla gelecek. 2024'ün ilk yarısında ise modelin elektrikli versiyonu satışa sunulacak. Yeni Courier da 2023'te Türkiye'de satışa sunulacak. Courier'in elektriklisi ise 2024'te Türkiye'de satışa çıkacak.
Markanın pick-up modeli Ranger ise ilk etapta Raptor donanımı ile önümüzdeki yıl Türkiye yollarına çıkacak.
Ford'un Almanya fabrikasında Volkswagen işbirliği ile üretilecek yeni elektrikli otomobilin ise 2023'te gelmesi planlanıyor.
Ford'un satışa sunacağı yeni modellerin hemen hemen hepsinin Otosan tarafından üretilecek olması ise dikkat çekiyor.
VOLKSWAGEN İÇİN ÜRETİM 2023'TE BAŞLAYACAK
Hatırlanacak olursa, Otosan, Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılında imza atılan iş birliği kapsamında, Volkswagen'in yeni Transporter modelinin de üretimini üstlenmişti.
Özgür Yücetürk, bu iş birliği kapsamında Kocaeli'deki fabrikada Volkswagen için üretimin başlayacağı tarihte bir sapma olmadığını ve Alman marka için ticari araç üretiminin 2023'te başlayacağını bildirdi.
Böylece, Volkswagen geçtiğimiz yıl Türkiye'de fabrikada kurmaktan vazgeçse bile, Alman markanın ticari aracının üretimi Türkiye'de yapılmış olacak.
Hafif ticari modelinin üretiminin Ford Otosan'a emanet eden Volkswagen, 3 yıl önce son yılların en büyük yatırımlarından birini Manisa'ya yapmak için kolları sıvamıştı.
Söz konusu yatırım için başta Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan gibi Balkan ülkelerinin de peşinden koştuğu Volkswagen, Türkiye'de 1 milyar euroluk bir fabrika kuracağını açıklamış ve Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermayeli bir şirket kurmuştu.
Alman şirketin Manisa fabrikasında yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam etmesi beklenirken, pandemi şartlarında küresel pazarların daralmasının da etkisiyle bu yatırımdan vazgeçilmişti.
'3.5 YILDA AMORTİ EDİYOR'
Ford Türkiye İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, satışa çıkan E-Transit hakkında da konuştu.
Transit'te dizel ile elektrikli versiyon arasında donanım paketine göre yüzde 80 ile yüzde 100 fiyat farkı bulunması dikkat çekiyor.
Aradaki farkın sadece araç satın alımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yücetürk, "E-Transit'in fiyatının dizelden yüksek olması batarya maliyeti yüzünden. Burada ilk alım maliyetinden çok, toplam maliyete odaklanıyoruz. Güncel akaryakıt fiyatları göz önüne alındığında, yıllık 50 bin kilometrelik bir kullanımda, 3.5 sene içinde aradaki fark amorti edilebilir. Ayrıca, bu fiyatın içine 3 yıllık bakım masrafları ve duvar tipi şarj ünitesi ile montaj hizmetini de dahil ediyoruz" dedi.
YOLCU TAŞIMAYA YÖNELİK VERSİYON DA GELECEK
Yücetürk, E-Transit için kiralama opsiyonu da sunduklarından bahsetti.
Son dönemde birçok firmanın finansman erişimde sıkıntılar yaşadığının farkında olduklarını anlatan Yücetürk, "Avrupa'da uzunca bir süredir ticari araç kiralama yapılıyor. Türkiye'de ise bu yeni yeni yaygınlaşıyor. Mevcut şartlarda kiralama seçeneğinin de birçok firma tarafından tercih edileceğini öngörüyoruz" diye konuştu.
Elektrikli hafif ticari aracın ilk etapta sadece yük taşımaya yönelik van gövde tipi ile bayilerde yer alacağını da anlatan Özgür Yücetürk, yolcu taşımaya yönelik versiyonun ise ileriki dönemde satışa sunulacağını aktardı.
ELEKTRİĞİ 'WAT'TAN ALACAK
Yücetürk, ticari araçlar için devreye aldıkları hizmetler bütünü Ford Pro bünyesinde elektrikli araçlara şarj hizmeti vereceklerini de söyledi.
Yücetürk, bu kapsamda Koç Topluluğu'nun kısa bir süre önce tanıttığı elektrikli araç şarj ağı WAT Mobilite'nin cihazlarından faydalanacaklarını vurguladı.
Ford Pro bünyesinde, ev tipi, depo tipi, halka açık şarj istasyonu olmak üzere üç farklı şarj hizmeti sunulacağını kaydeden Yücetürk, diğer şarj ağ işletmeleri ile işbirlikleri yapacaklarını ve 25 bayinin 2023'ten itibaren şarj hizmeti vereceğini söyledi.
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