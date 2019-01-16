16 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alman otomobil markası Volkswagen (VW) ve ABD'li üretici Ford, bir süredir gerçekleşmesi beklenen işbirliğini resmen duyurdu.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Detroit Otomobil Fuarı'nda düzenlenen etkinlikte ortak açıklamalarda bulunan Ford Başkanı ve CEO'su Jim Hackett ile Volkswagen CEO'su Herbert Diess, iki markanın ticari araç üretimi, elektrikli araçların batarya teknolojileri, otonom araçların yazılımları ve mobilite servisleri geliştirmek üzere anlaşmaya vardığını bildirdi.
VW'LERİN KOCAELİ'NDE ÜRETİLMESİ PLANLANIYOR
Gelişmelerin Türkiye açısından da büyük bir önemi bulunuyor. Öyle ki, Alman markanın CEO'su Herbert Diess, iki markanın birlikte geliştirecekleri hafif ticari van modellerinin üretimi için Türkiye'yi düşündüklerini açıkladı. Böylece, VW'nin dolaylı da olsa tarihinde ilk kez bir modelinin üretimini Türkiye'de gerçekleştirmesi gündeme gelmiş oldu. Bu kapsamda, VW'nin ticari modelleri Transporter ve Crafter'in, Ford Otosan'ın Transit modelini geliştirdiği Gölcük fabrikasında üretilmesi bekleniyor.
Konu ile ilgili konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Ford ve Volkswagen CEO'larının yaptığı açıklama açık ve net. İki markanın ortak üreteceği ticari modellerin, 2022'de satışa sunulmaya başlanması planlanıyor" dedi.
TRANSİT'İN AVRUPA'DAKİ TEK ÜRETİMİ TÜRKİYE'DE
1965 yılından beri yollarda olan geçmiş yıllarda İngiltere, Belçika, Kanada, Avustralya ve Meksika gibi farklı ülkelerde üretilen Transit, günümüzde ise tüm dünyada Ford Otosan'ın Kocaeli, Ford'un ABD'deki Kansas, Çin'deki Nanchang, Rusya'nın Tataristan bölgesindeki Alabuga ve Vietnam'ın Hai Duong kentindeki fabrikaları olmak üzere 5 adreste üretiliyor. Buna göre, Transit'in Avrupa'daki tek üretim adresinin Kocaeli olduğunu ortaya çıkıyor.
VW'nin ticari modellerinin de üretilmesi için değerlendirildiği Otosan'ın Kocaeli fabrikası, Ford'un diğer hafif ticari modelleri Transit Custom ve Courier modellerinin ise dünyadaki tek üretim adresi konumunda.
İŞBRİRLİĞİ DİĞER MODELLERİ DE KAPSAYABİLİR
Söz konusu işbirliği kapsamında, Ford'un Avrupa pazarı için büyük boy ticari van geliştirmeyi üstleneceği, VW'nin ise daha küçük boy hafif ticari van geliştireceği bildirildi. Ayrıca, VW'nin pick-up modellerinin Ford'un Ranger modeli altyapısında üretileceği, Ford'un elektrikli modellerinin de VW'nin elektrikli araç platformu üzerinde yükseleceği belirtildi.
Kaynaklar, stratejik işbirliği sayesinde iki markanın karlılığında 2023 yılında önemli iyileşmelerin görülebileceğini belirtiyor. İki marka arasındaki işbirliğinin diğer modelleri de kapsayacak şekilde çalışmaların sürdüğü de gelen bilgiler arasında.
MALİYET AVANTAJI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORLAR
Ford ile VW'nin attığı adımın arkasında birkaç sebep yatıyor. Bunların başında ise, elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojileri gerliştiren iki markanın, yükselen maliyetlerini kısma ve bu sayede pazarda rekabet avantajı elde etme amacı bulunuyor.
İki markanın ortak platformlarda üreteceği modellerin, hem üretim hem de Ar-Ge maliyetlerini milyarlarca dolar aşağı çekmesi hedefleniyor.
FABRİKALARDA YER AÇILACAK
Maliyet avantajının yanı sıra, Volkswagen'in hali hazırda üretimine devam ettiği fabrikalarında elektrikli modellerine yer açmak için de Ford ile ortaklığa yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.
Alman markanın Emden, Zwickau ve Hanover fabrikalarını elektrikli araç üretimine hazır hale gelecek şekilde dönüştüreceği ve bu sayede markanın “MEB entry” isimli elektrikli aracının 200 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olması hedefleniyor.
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