Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilin tanıtılmasına artık sayılı saatler kaldı. TOGG'un hafta başından bu yana otomobilin belirli detaylarını gösteren fotoğrafları yayınlaması ise, Türkiye'nin otomobili üzerindeki merakı daha da artırdı.

Bu merak o kadar arttı ki, dün sosyal medyada yerli otomobil olduğu iddiası ile paylaşılan Fiat Fastback konseptinin görüntüleri, bazı haber siteleri tarafından 'yerli otomobil' olarak duyuruldu!

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin c-segmentte yer alan elektrikli bir SUV olacağını daha önce yaptığı açıklamalarda belirtmişti.

Sedanların hala baskın olduğu Türkiye pazarında, yerli otomobilin bir SUV olarak tanıtılacak olması ise, ilk bakışta kafalarda soru işareti yaratabilir.

Bu noktada verilen kararı rakamlar üzerinden okumakta fayda var.

PAZARIN DÖRTTE BİRİ SUV

Türkiye'de satılan otomobillerin yüzde 61.5'lik kısmını C segment modeller oluşturuyor. Karoser tiplerine göre bakıldığında ise pazardaki her 2 otomobilden birinin sedan olduğu ortaya çıkıyor.

Fakat, son dönemde satış adetleri hatchback modelleri sollayan SUV'lar, sedanların ardından yüzde 24 pay ile Türkiye otomobil pazarında en çok tercih edilen ikinci kasa tipi olarak öne çıkıyor.

SUV'ların dünya pazarlarındaki payları ise Türkiye'nin bir hayli üstünde. Bu araçların ABD pazarındaki payı yüzde 48, Çin pazarındaki payı yüzde 42, Avrupa pazarındaki payı yüzde 33 ve Hindistan pazarındaki payları ise yüzde 30 seviyesinde.

Unutmayalım ki hiç bir otomobil üreticisi sadece iç pazara dönük plan yapmaz, başarılı olmak için yapmamalı da.

Bu kapsamda, SUV'ların dünyada yükselişini sürdürdüğünü de göz önüne alırsak, yerli otomobilin ilk olarak SUV karoser ile tanıtılacak olmasının TOGG'un küresel planları çerçevesinde alınan bir karar olduğu anlaşılıyor.

Atılan bu adımı, geleneksel üreticilerin tanıttığı elektrikli modeller de destekliyor. Öyle ki, Ford'un kült haline gelen Mustang modelini bile elektrikli versiyonunda SUV karoser ile buluşturması bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir.

Mercedes'in EQC ve Audi'nin e-Tron SUV modelleri ile elektrikli otomobil yarışına dahil olması ise, geleneksel üreticilerin bu alandaki duruşunu ortaya koyuyor.

Ayrıca, Nio, Lynk & Co, Faraday Future ve Byton gibi Çinli elektrikli araç girişimlerinin de ilk modellerinin de birer SUV olması, TOGG'un dünyadaki trendlere uygun bir adım attığını bizlere gösteriyor.

KENDİ ALANINDA AVRUPA'DAKİ TEK ÜRETİCİ OLACAK

Yerli otomobilin c-segment bir SUV olarak tanıtılacak olmasının altında yatan nedenlere baktıktan sonra, TOGG'un küresel arenadaki muhtemel rakiplerinin kimler olabileceğine mercek tutalım.

Aslında, TOGG'un rakip olacağı markaları sizlere daha önce aktarmıştık.

Fakat, otomobilin c-segmentte yer aldığı göz önüne alındığında, pazardaki rakip modellerin kimler olduğuna bakmakta yarar var.

27 Aralık'ta yüzünü gösterecek ve c-segment elektrikli SUV yarışında yerini alacak yerli otomobilin, bugün itibariyle başlıca rakipleri şu şekilde sıralanabilir;

- Aiways U5

- Kia e-Niro,

- Lexus UX 300e

- Lynk & Co 01

- Mazda MX-30

- MG ZS EV

- Nissan Ariya

- SsangYong e-SIV

- Volkswagen ID.4 SUV

- Volvo XC40 Recharge

Aiways U5 Kia e-Niro Lexus UX 300e Lynk & Co 01 Mazda MX-30 MG ZS EV Nissan Ariya SsangYong e-SIV Volkswagen ID.4 SUV Volvo XC40 Recharge

Öte yandan, Subaru ve Toyota'nın da c-segment elektrikli bir SUV model için ortak platform geliştirdiğini de belirtelim. Söz konusu platformun, iki markanın kendi logosu ile satışa sunacağı elektrikli modellerde kendini göstermesi bekleniyor.

Önümüzdeki yıllarda yollara çıkacak her iki elektrikli Japon model de TOGG'un geliştirdiği yerli SUV'un önemli birer rakibi olacak.

Bu liste dışında, birçok irili ufaklı üretici tam elektrikli SUV'lar geliştirdi ve geliştirmeye devam ediyor. Fakat, biz yerli otomobilin rakibi olarak sadece elektrikli c-segment SUV modelleri ele aldığımızı belirtelim.

Görüldüğü gibi dünya pazarlarında yollara çıkmaya hazırlanan c-segment elektrikli SUV sayısı çok fazla değil.

TOGG'un elektrikli otomobil geliştiren bir girişim olduğu göz önüne alındığında ise, Avrupa pazarında geleneksel üreticiler haricinde c-segment elektrikli SUV geliştiren tek firma olduğu ortaya çıkıyor.