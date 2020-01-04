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Türkiye, ilk yerli otomobilini dünyaya tanıttı. Bursa'da fabrika için hazırlıklar sürerken tamamen elektrikli olacak otomobilin üretiminde görev alacak nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı da harekete geçti.

Bu kapsamda, yerli ve milli bir üretimle gerçekleştirilecek olan bu projede ihtiyaç duyulan teknik elemanın yetiştirilmesi amacıyla fabrikanın açılacağı Bursa'da eğitim veren Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı'nda ilk kez "Elektrikli Araçlar Dalı" açılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kısa sürede müfredatı oluşturulacak alan programı doğrultusunda öğretmen eğitimlerinin gerçekleştirileceği ve bu alana önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alınacağı kaydedildi.

YETKİNLİKLER KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni açılacak elektrikli araçlar dalında öğrencilere hibrit araçlar, elektrikli araçlar, hidrojenle çalışan araçlar, pil teknolojisi, elektrikli motorlar, sensörler, görüntü işleme, led teknolojisi, CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemleri),mekanik sistemleri, şarj istasyonları teknolojisi, elektroliz teknolojileri ile ilgili yetkinliklerin kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin otomobilini üretecek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için süratle çalışmaların başladığını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bakanlık olarak mesleki ve teknik eğitimi yeniden yapılandırırken ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda çok sayıda yeni projeyi son bir yılda uygulamaya koyduk. Yerli otomobil projesine de üretimin yapılacağı Bursa'da ihtiyaç duyulacak teknik eleman yetiştirmek üzere ilk kez Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı'nda elektrikli araçlar dalı açacağız. Bu amaçla Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini seçtik. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı itibariyle bu alana ilk öğrencilerimizi alacağız" diye konuştu.