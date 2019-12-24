24 ARALIK 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerOtomobilYerli otomobilde ikinci detay paylaşıldı - Haberler

Yerli otomobilde ikinci detay paylaşıldı

Son dakika haberi...Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilde ikinci fotoğraf yayınlandı. TOGG'un sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta otomobil ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. TOGG, otomobilin 27 Aralık'taki resmi tanıtımına kadar her gün saat 14.30'da yeni bir detayın paylaşılacağını duyurmuştu. Öte yandan, TOGG'un dün açtığı resmi Twitter hesabı, 24 saatte yaklaşık 85 bin takipçiye ulaştı. Böylece, TOGG'un her saniye yeni bir takipçi kazandığı ortaya çıktı

24.12.2019 - 14:32 | Güncelleme:
yerli otomobil
HABERTURK.COM

Yerli otomobilin geliştirilmesi üstlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, yerli otomobilin 27 Aralık'taki resmi tanıtıma kadar her gün saat 14.30'da otomobil ile ilgili yeni bir fotoğraf paylaşılacağını bildirmişti.

Bu açıklama kapsamında, otomobilin bugün paylaşılan ikinci fotoğrafında, yeni detaylar ortaya çıktı.

 

TOGG, dünkü paylaşımında da yerli otomobilin ön far grubu hakkında fikir vermişti.

Öte yandan, TOGG'un dün öğle saatlerinde açtığı resmi Twitter hesabının takipçi sayısı 24 saatte 85 bin kişiye yaklaştı.

Yerli otomobil 27 Aralık'ta TOGG'un genel merkezinin yer aldığı Bilişim Vadisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak.

5 BABAYİĞİT KURDU

TOGG, '5 babayiğit' olarak anılan BMC, Kıraça Holding, Turkcell, Zorlu Holding ve Anadolu Grubu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol kapsamında 2018 yılında Türkiye'nin otomobilini geliştirmek üzere kuruldu.

TOGG'da 5 şirketin hisse payı yüzde 19 olarak belirlenirken, TOBB'un ise yüzde 5 oranında hissesi bulunuyor.

TOGG'un CEO'luk görevine ise Haziran 2018'de Bosch'un Almanya'daki üst düzey Türk yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Evlerinde 250 kedi var!
Evlerinde 250 kedi var!
Türkiye'de yetiştiriliyor! Yılda 80 bin lira kazandırıyor
Türkiye'de yetiştiriliyor! Yılda 80 bin lira kazandırıyor
Etkisi kanıtlandı! 3 kez balla karıştırıp yediğinizde...
Etkisi kanıtlandı! 3 kez balla karıştırıp yediğinizde...
Ölüleri bu telefonla arıyorlar!
Ölüleri bu telefonla arıyorlar!
Son depremler listesi 24 Aralık 2019
Son depremler listesi 24 Aralık 2019
İSKİ 24 Aralık İstanbul su kesintileri
İSKİ 24 Aralık İstanbul su kesintileri
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Brent petrolün varili 66,27 dolar
Brent petrolün varili 66,27 dolar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X