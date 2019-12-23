23 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından, yerli otomobille ilgili ilk paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı... Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin" mesajı yer aldı.
— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 23, 2019
FARLARININ IŞIĞI GÖRÜNDÜ
Paylaşımda yerli otomobilin sadece farlarının ışığının göründüğü bir fotoğraf da yer aldı.
30 DAKİKADA BİN BEĞENİ ALDI
İlk mesajın ardından @togg2022 adlı hesabın takipçi sayısı 30 dakika içinde 3 bini aştı. İlk mesaj ilk 30 dakikada bine yakın beğeni aldı, 367 kez retweet edildi.
7 HESABI TAKİP EDİYOR
Türkiye’nin Otomobili @togg2022 adlı hesabın ilk takip ettiği hesaplar Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’den oluşan 5 ‘babayiğit’in resmi twitter hesapları oldu. Ardından TOGG'da yüzde 5 hissesi bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) resmi twitter hesabı takibe alındı. TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın kişisel hesapları da takibe alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil projesini 8 yıl önce dile getirmiş ve Ocak 2011’de yerli otomobil için ‘babayiğitlere’ çağrı yapmıştı. Bu konuda ilk somut adımlar 2 Kasım 2017’de atıldı ve Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’den oluşan 5 ‘babayiğit’ kamuoyuna tanıtıldı.
5 babayiğit imzalanan protokol ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) adı altında çalışmalarına başladı. 5 şirketin hisse payları yüzde 19, TOBB'un hissesi ise yüzde 5 oldu. TOGG'un CEO'luğuna Haziran 2018'de Alman Bosch'un Türk yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.
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