Yerli giyilebilir teknolojiye yatırım

Akıllı giyilebilir teknoloji markası Thread In Motion, Esor Investments ve TTGV1 Fonu’ndan 500 milyon TL’yi aşan değerlemeden yatırım aldı.
2017 yılında Kadir Demircioğlu ve Rahim Öner tarafından kurulan Thread In Motion, geliştirdiği giyilebilir teknoloji platformuyla otomotiv, perakende, lojistik, e-ticaret gibi sektörlere özel operasyonel verimliliği artıran çözümler sunuyor.
8 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR
Giyilebilir teknolojiler alanındaki küresel harcamaların önümüzdeki yıllarda rekor seviyelere ulaşmasının beklendiğini aktaran Thread In Motion’ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Kadir Demircioğlu, şunları söyledi:
“6 farklı sektörde 25 küresel ortağımızla global alanda 220’den fazla şirket için tasarlanmış giyilebilir teknolojiler geliştiriyoruz. Fransa ve Almanya başta olmak üzere toplam 8 ülkeye ihracat yapıyoruz. Son aldığımız yatırımla yeni teknolojiler geliştirerek, giyilebilir teknolojiler konusunda yerel pazardaki varlığımızı kuvvetlendirip global pazardaki marka bilinirliğimizi artırmaya devam edeceğiz. Ayrıca geliştirdiğimiz yazılım platformumuz sayesinde veri analizi sağlayarak lojistik alanında da tüm süreçleri optimize edeceğiz.”
“2020’DEN BU YANA TAKİPTEYİZ”
Thread In Motion yatırımlarını değerlendiren Teknoloji Yatırım A.Ş. Yatırım Direktörü Elif İnalkoç Gedikli ise “Thread In Motion’ı 2020 yılı başında TTGV1 Fonu henüz kurulmadan önce takip etmeye başladık. Endüstriyel giyilebilir ürünleri sayesinde; operasyonel izlenebilirlik, üretimde verimlilik, süreç optimizasyonu çözümleriyle dijital dönüşüm süreçlerinde farklı noktalara konumlandıklarını ve şirketlerin önemli problemlerini çözebildiklerini gözlemledik” dedi.
Thread In Motion’a yaptıkları yatırım hakkında bilgi veren Esor Investments Kurucu Ortağı Şevki Kuyulu ise “Thread In Motion’ın özellikle yurt dışında çok başarılı olacağını düşünerek yatırım yapma kararı aldık. Bir ay gibi kısa bir zamanda ikinci yatırımımızı yaptık. Hem Thread In Motion’a hem de makine öğrenmesi, giyilebilir teknolojiler ve e-ticaret alanında girişimlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
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