Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan 80 yeraltı maden işletmesine altıncı hibe desteği ödemesini gerçekleştirdi.
Yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak verilen bu destek için, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destek alan işyerleri çalışanları arasından İSG profesyoneli görevlendirebileceği gibi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de bu hizmeti alabiliyor.
Faydalanıcı işyerlerine aldıkları hizmet karşılığında Kasım ayında 1 milyon TL, altı ay toplamında ise 5,3 milyon TL hibe desteği sağlandı. Söz konusu destekle faydalanıcı işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetine ilişkin maliyetlerine katkı sağlanarak 80 faydalanıcıdan 56’sının İSG profesyoneli görevlendirmesi maliyetinin tamamı karşılandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, finansal desteğin yanı sıra Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin saha uygulamalarını izlemek ve desteklemek amacıyla yapılan teknik rehberlik faaliyetlerine de devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında faydalanıcı işyerlerine özgü kaza kök neden analizlerine dayanan rehberlik faaliyetleri uzman ekiplerce yapılıyor. Ayrıca yeraltı madenlerine özgü aylık “Teknik Bülten” ve görsellerle desteklenen iş kazalarına yönelik kök neden analiz raporları hazırlanarak projenin web sayfasından (https://misgep.org/finansaldestek/) ve projenin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Projenin teknik rehberlik faaliyetleri Aralık ayında başlayacak olan ikinci saha ziyaretleri ile daha da hız kazanacak.
Bakanlığın finansal destek ve teknik rehberlik desteği 24 ay boyunca devam edecek.
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