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YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları kimler, hangi bölgeden kaç aday çıktı?

Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listesi belli oldu! Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları kimler,

Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listesi açıklandı. Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu ve beraberindekiler, aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti. 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeniden Refah Partisi 28. Dönem milletvekili adayları listesine göre partinin genel başkanı Fatih Erbakan, İstanbul 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. İşte Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi...

Giriş: 10.04.2023 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Yeniden Refah Partisi, 2023 seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı. Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu. Genel Başkan Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölge 1'inci sıradan aday oldu. İşte 4 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi...

  • MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ YSK'YA TESLİM EDİLDİ!

    Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu ve beraberindekiler, aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.

    Pamukçu, aday listesinin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, parti olarak yoğun çalışma sonunda tüm illeri kapsayan listeleri bugün YSK'ye verdiklerini söyledi.

     

    Seçim takvimi açısından sürenin çok kısa olmasının yoğun bir çalışmayı gerektirdiğini belirten Pamukçu, "Verdiğimiz listeler 81 ili kapsıyor. Türkiye'de 81 ilde kendi logomuzla seçimlere katılıyoruz. Ancak tabii ki daha önce yaptığımız ittifak protokolü çerçevesinde Cumhur İttifakı kapsamı içerisinde seçimlere girmiş oluyoruz." diye konuştu.

  • Seçimlerin millet ve insanlık için hayırlı olmasını dileyen Pamukçu, "Bu seçimden inşallah yüz akıyla çıkmış olacağız. Şimdiden partimize gönül vermiş olan bütün seçmenlerimize huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz. Kendilerinden azami desteği beklediğimizi de ifade etmek istiyorum." dedi.

     

    Pamukçu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın İstanbul 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olduğunu dile getirdi.

  • ADANA

    SELAHATTİN BAYSAL LİSANS ESNAF

    ERDEM GÜMÜŞ LİSANS MİMAR

    SERDAL SÜNDÜK LİSANS ESNAF

    ABDULLAH ABACI LİSANS ESNAF

    MUSTAFA BOZKURT ORTAOKUL TÜCCAR

    VOLKAN ÇEVİK LİSE ESNAF

    UFUK ÇINGIRLAR LİSANS SİYASET BİLİMCİSİ

    MUSTAFA YETER LİSE ESNAF

    MUSTAFA GELDİ İLKOKUL TÜCCAR

    YUSUF AKTÜRK İLKOKUL ESNAF

    İBRAHİM KÖSE ORTAOKUL İŞÇİ

    İLHAN TÜMENCİ ORTAOKUL TÜCCAR

    SALİH PINAR LİSE ESNAF

    İSMAİL ERDOĞAN İLKOKUL TÜCCAR

    YUSUF AYAZ ESNAF

    ADIYAMAN

    SAİT AYBAK

    İSMAİL DEMİR

    SADIK YAVAŞ

    FEHMİ KOYUNCU

    BÜNYAMİN MEMİ

    AFYON

    NEVZAT ŞARLAK LİSANS EMEKLİ

    ŞÜKRÜ SARIDERE LİSANS AVUKAT

    TUNCAY YAZKAN LİSANS EMEKLİ

    LÜTFİYE POLAT LİSANS ESNAF

    YASİN KOCATAŞ LİSE ESNAF

    ABDULLAH ALADAŞ YÜK. LİSANS VETERİNER

    AĞRI

    Oğuzhan YAMİ LİSANS

    HASAN BABAN ÖNLİSANS

    ÖMER YAŞAR LİSE

    S. EMİN ERİM LİSE

    AMASYA

    KAZIM GÜMÜŞ LİSE

    OSMAN AY LİSANS

    KASIM BURSA LİSANS

  • ANKARA 1. BÖLGE

    CENGİZ ZOR LİSANS SENDİKACI

    MEHMET KADERLİ LİSANS MUHENDİS

    NUREDDİN GÜL LİSANS İKTİSATÇI

    AV.TEVFİK ÖZTÜRK LİSANS AVUKAT

    AV. MURAT ÇELEBİ LİSANS AVUKAT

    ERDOĞAN CİNEVİZ LİSE ESNAF

    YALÇIN AKMAN LİSE MÜTEAHHİT

    RAMAZAN MENTEŞE LİSANS TÜCCAR

    ELVAN TETİK LİSE ESNAF

    ERCAN ÇETİN İLKOKUL ESNAF

    İBRAHİM ERDOĞAN İLKOKUL EMEKLİ

    SEYFETTİN BOĞAZLI YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI

    ABDULKADİR ATMACA LİSE ÖĞRENCİ

    ANKARA 2. BÖLGE

    SACİD GÜNBEY YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    FATİH ÖZTEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    MELİH GÜNER LİSANS İŞ ADAMI

    DİLEK ÇELİK LİSANS GAZETECİ

    ABDUKADİR YILMAZ LİSANS AVUKAT

    HÜSEYİN EKİNCİ LİSE ESNAF

    YAHYA COŞKUNSU ORTAOKUL ESNAF

    İBRAHİM ÇAKIR LİSANS İŞ ADAMI

    ERHAN ŞENGÜL YÜKSEK LİSANS İŞÇİ

    YÜKSEL BİLAL ADAK LİSANS ESNAF

    NUH YASER YILDIRIM LİSE İŞ ADAMI

    ANKARA 3. BÖLGE

    MEHMET FATİH UĞURLU LİSANS İŞ İNSANI

    SELÇUK GEYVELİ LİSANS İŞ İNSANI

    BAHATTİN SUNGUR LİSANS İŞ İNSANI

    BÜLENT OSMANAĞAOĞLU LİSANS İŞ İNSANI

    AV.ZEKİ UÇAR LİSANS İŞ İNSANI

    ÜLKÜ YENİDÜNYA LİSE EV HANIMI

    MEHMET ALTINGÖZ LİSE İŞ İNSANI

    ERDOĞAN YEŞİLSANCAK LİSANS İŞ İNSANI

    AYTAÇ KILIÇ LİSANS İŞ İNSANI

    HİLAL ÇEKMEN LİSE İŞ İNSANI

    ZÜMRÜDE KAYABAŞI LİSE İŞ İNSANI

     

    VEYSEL GÖRGÜLÜ LİSE EMEKLİ

  • ANTALYA

    ATINÇ KORKMAZ

    ALİ KÖKSAL

    YUSUF İSLAM ÇELİK

    ÜMİT ÖZKURT

    HASAN ÇAPUN

    FETHİ BAŞUSLU

    VELİ DERE

    PINAR TOPUZ

    BURAK DOĞAN

    AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI

    OĞUZHAN YILDIRIM

    MEHMET BAYRAK

    İBRAHİM ÖMER REYHAN

    ALİ ARSLAN

    TANER TEKİN

    KASIM ARSLAN

    HESE AK

    ARTVİN

    TALİP SÜCÜ

    MUZAFFER ZOR

    AYDIN

    HÜSEYİN ASLAN

    BÜLENT AY

    EMİN ESER

    ALPER SEZER

    HAVVA TÜRK

    DEVRİM OKTAN

    ALİ KESER

    CUMALİ UÇAR

    BALIKESİR

    FATİH İNCEBOY

    KAAN BURAK ZARİFOĞLU

    NEDİM SAVAŞ

    ÜLFET SÖNMEZ

    TANJU AKÇE

    MALİK KABAKÇI

    İSMAİL YILMAZ

    MURAT AYGÖREN

    HÜSEYİN ÖZTÜRK

    AYHAN USLU

    ÖZCAN KAPLAN

    MUHSİN ERENSAYIN

  • BİLECİK

    AHMET ÖZVATAN

    CAFER ASLANBOĞA

    BİNGÖL

    MEHMET ZİYA BUYANKARA

    İSMAİL YETER

    ERSOY ÖTEN

    BİTLİS

    AYHAN USLU

    ÖZCAN KAPLAN

    MUHSİN ERENSAYIN

    BOLU

    SADETTİN BASKIN

    HAKAN ASLAN

     

    YUSUF TEK

  • BURSA 1. BÖLGE

    MEHMET ALTINÖZ

    AHMET GÖK

    KENAN YİRİKOĞULLARI

    YUNUS KOÇAK

    NECATİ ASLAN

    SERAP BİLGİN

    FATİH ŞAHİNLER

    ALİ YAVAŞ

    MUSTAFA PEHLİVAN

    SEYFULLAH KARAKAYA

    BURSA 2. BÖLGE

    NAİM ÖZTÜRK

    İBRAHİM VİDİNLİOĞULLARI

    AV.GÖZDE ÇELİK

    ÜMİT YILGIN

    CELALETTİN ERGÜN

    ERGİN YILMAZ

    FEHİM TOPÇU

    KADRİYE SAYIN

    NİMETULLAH NARMAN

    MEHMET KULE

    ÇANAKKALE

    CAHİT BOLELLİ

    ABDÜLKADİR PEHLİVANOĞLU

    SERKAN KURU

     

    YÜKSEL ÜSTÜN

  • ÇANKIRI

    MUHAMMED FATİH MÜJDECİ

    METİN ERDOĞMUŞ

    ÇORUM

    YAKUP TAŞ

    YASİN GÜLER

    ÖMER KARSLI

    FERHAT YEĞEN

    DENİZLİ

    AZİZ KALAYCI

    İDRİS OKTAY

    BAYRAM ALİ GEDİK

    MELAHAT BERK

    FERİT ÇETİN

    UĞUR KARAKAYA

    OSMAN KAÇAR

    DİYARBAKIR

    ALİ ERDEM

    MEHMET ALİ AYHAN

    MEHMET GÜMÜŞ

    MEHMET ZAFER HATİPOĞLU

    NEZİHE TAŞKIN

    MEHMET AKİF BABATLI

    ŞÜKRÜ DİNÇ

    ABDURRAHMAN ZENGİN

    MEHMET ARAS

    KEREM DEMİR

    YUSUF DEMİRKOL

    KADİR AYTEMÜR

    EDİRNE

    ALİ YALÇINDAĞ

    HAKAN ÇALIŞKAN

    TUGAY SÜTCAN

    İSMAİL ORAL

    ELAZIĞ

    PROF.MEHMET ÇAVUŞ

    AV.İBRAHİM GÖK

    MEHMET TAN

    SALİH ÇAKICI

     

    HATİCE İNLİKAYA

  • ERZİNCAN

    EMRAH BAYINDIR

    AHMET AKDAĞ

    ERZURUM

    ADNAN BOZAN

    SADIK ÇAT

    CEMAL OKAN PAPUCCU

    İHSAN BAKİ

    ALPARSLAN İLGÜN

    MEHMET BERK

    ESKİŞEHİR

    OSMAN MANDACI

    EMRAH ALTUN

    DİNÇ BİÇER

    DEFNE ARSLAN

    RAMAZAN UYLAŞ

    AYDAN AY

    GAZİANTEP

    ŞÜKRÜ YILMAZ

    NURETTİN ÖZKAYA

    SEDAT YILDIZ

    ESRA ALATİ

    MEHMET ÖS

    MEHMET AKGÜL

    M. FATİH BORSEKEN

    MUSTAFA BİLİCİ

    FARUK SONER ATAŞ

    İRFAN DEMİRHAN

    SUAT BOZKURT

    ERKAN SÜZERER

    ÖMER ATILĞAN

    MEHMET COŞKUN KAYA

  • GİRESUN

    KAHRAMAN ÖZTÜRK

    SERKAN OKTAY

    EŞREF BEKDEMİR

    AKİF ALTUN

    GÜMÜŞHANE

    ZİYA NAS

    ADEM UTKU

    HAKKARİ

    ALİ ÖZER

    ADNAN KAPLAN

    ŞÜKRİYE YILDIZ TATLI

    HATAY

    YUSUF METİN

    LATİF ÇELİK

    ENES AĞIRMAN

    MUSTAFA AÇICI

    MEHMET DİNÇER

    ADBDULLAH YILDIZ

    CUMALİ HELVACI

    YAKUP DOĞRU

    ENİS HACIOSMANOĞLU

    ÖMER YİĞİT

     

    GÜRKAN AKBAŞ

  • ISPARTA

    İSMAİL KIVRAK

    SAMET TOLUNAY

    RAMAZAN ÖZDAMAR

    SÜLEYMAN AYDOĞDU

    MERSİN

    TANER BOZ

    ADNAN UYAR

    BAYRAM TANRIVERDİ

    MEHMET BİLGE ŞAHİN

    MİKAİL TEKÇE

    İZZEDDİN ALKAN

    SEFA ÇAYLAR

    RAMAZAN ALUÇ

    AHMET YILDIRIM

    MUSA ÖZMEN

    YUNUS TURAN

    SONER ÇELİK

     

    NEVZAT DÜRGEN

  • İSTANBUL 1. BÖLGE

    SUAT PAMUKÇU ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

    DAVUT GÜLOĞLU LİSANS SANATÇI

    CEMİL ÇOLAK ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

    MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    ERHAN ERDOĞAN ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ

    BURHAN ŞAFAK YÜKSEK LİSANS AVUKAT

    ABDULLAH DİNÇ YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ

    HASAN KÖTEN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    MİKTAT ERDEM ÜNİVERSİTE PSİKOLOG

    RABİA BAŞKAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

    İSMAİL POLAT LİSE LOJİSTİK

    VEFA AKTÜZ ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

    MAHMUT BAŞAK ÜNİVERSİTE ESNAF

    CEMİL CEBİR ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

    ŞENEL AKARÇEŞME ORTAOKUL ESNAF

    LEVENT METİN ÜNİVERSİTE ESNAF

    KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU ORTAOKUL MUHASEBECİ

    YUNUS YAĞCI LİSE İŞ ADAMI

    MUSTAFA ALPAY ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

    ZÜLEYHA ZENGİN LİSE İŞ ADAMI

    EROL KARAKOÇ LİSE İŞ ADAMI

    MUSTAFA ÖZER ÜNİVERSİTE AVUKAT

    HASAN YİĞİT ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI

    ERDAL KIRAN ORTAOKUL İŞ ADAMI

    ZEYNEP ASLAN ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

    CENGİZ KARA LİSE ESNAF

    HAYRİ AYYILDIZ İLKOKUL ESNAF

    HALİL KEY LİSE MÜTEAHHİT

    OSMAN AYAZ LİSE MÜTEAHHİT

    HURİYE KELEŞ ORTAOKUL İŞ ADAMI

    FATİH AKÇAY LİSE TEKNİKER

    MEHMET KILINÇKAYA ÜNİVERSİTE ESNAF

    TURGUT SADIKOĞLU LİSE SERBEST MESLEK

    DİLEK SAMANCI ÜNİVERSİTE EV HANIMI

    ÖMER AK LİSE ÖĞRENCİ

    İSTANBUL 2. BÖLGE

    MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN YÜKSEK LİSANS

    DOKTORA SERBEST

    DOĞAN AYDAL YÜK. LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    LÜTFÜ ŞENOCAK LİSE SERBEST

    DAVUT KONAKÇI LİSE SERBEST

    TEKİN KARATAŞ LİSE İŞ İNSANI

    MUSTAFA SARI LİSE EMEKLİ

    OSMAN UÇAR LİSE İŞ İNSANI

    HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU LİSE SERBEST

    MİKAİL KARAHAN LİSE SERBEST

    MAHMUT OKUDAN LİSE SERBEST

    BEYZA ÖZMEN LİSE SERBEST

    ORHAN KARA LİSE SERBEST

    ORHAN ÇAĞLAYAN LİSE SERBEST

    HACI RAMAZAN KAYA LİSE SERBEST

    HALİL İBRAHİM ECE LİSE SERBEST

    TEVFİK YAZICILAR LİSE SERBEST

    ABDULKADİR ŞENGÜL LİSE SERBEST

    ESMA TIĞLI LİSE SERBEST

    SONGÜL AKSEL LİSE SERBEST

    ÜMMÜHAN ADIGÜZEL LİSE SERBEST

    ALİ YENER LİSE SERBEST

    CENGİZHAN SESLİKAYA LİSE SERBEST

    ASLAN ESLAM TÜRKMEN LİSE SERBEST

    MURAT MARAP LİSE SERBEST

    ZEYNEL ÖZMEN LİSANS SERBEST

    MUHTEREM GÜL ÖNLİSAN SERBEST

     

    VAHDET ERDOĞAN LİSANS SERBEST

  • İSTANBUL 3. BÖLGE

    DOĞAN BEKİN LİSANS YAZAR

    AV.BAYRAM SAKARTEPE LİSANS AVUKAT

    MUSTAFA DOĞAN LİSANS SERBEST MESLEK

    PROF.DR.SERHAT FINDIK LİSANS DOKTOR

    KADİR KARACA LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    ABDÜRREZZAK İLBEYİ LİSANS ESNAF

    RECEP EROL LİSANS İŞ İNSANI

    SETENAY KANAR

    ALİ YÖNEM LİSANS EMEKLİ

    RAMAZAN KAHVECİ ÖN LİSANS MÜTEAHHİT

    BEKİR KÜÇÜKÇAYIR LİSANS AVUKAT

    MEHMET YAVAN LİSE TURİZM

    EMİNE BARUTÇU LİSE SERBEST MESLEK

    HASAN BAHÇIVAN LİSE İŞ İNSANI

    YAKUP POLAT LİSANS İŞ İNSANI

    YUNUS EMRE TAŞÇI LİSANS TÜCCAR

    OSMAN ÜNSAL LİSE SERBEST MESLEK

    NURİ ÖZATA LİSE SERBEST MESLEK

    NEVZAT EMİROĞLU LİSE EMEKLİ

    SERKAN KAYA LİSE İŞ İNSANI

    İZZETTİN COŞKUN YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI

    TALHA SAİT ATAY YÜKSEK LİSANS DOKTOR

    M. AKİF BİÇER LİSANS MÜTEAHHİT

    BÜLENT AYDIN ORTAOKUL ESNAF

    HAMZA AYDINLAR LİSANS PSİKOLOG

    SAMET PEKER LİSANS LOJİSTİK

    RAMZAN DEYİRMENCİ LİSANS MUHASEBECİ

    YAHYA KEMAL KOÇ YÜKSEK LİSANS GÜVENLİK

    ESRA BAYSAL LİSE SERBEST MESLEK

    BATUHAN FATİH DOĞAN LİSANS İŞ İNSANI

    FAYSAL İLKAN LİSE MÜTEAHHİT

    NİHAT TOKUŞ LİSANS ESNAF

    MAHMUT FINDIK İLKOKUL İŞ İNSANI

    MUHAMMET KOÇ LİSE İŞ İNSANI

    TANSU YILMAZ LİSE MÜTEAHHİT

     

    YASİN TOSUN LİSE TÜCCAR

  • İZMİR 1. BÖLGE

    CEMAL ARIKAN

    BAKİ MURAT TOP

    YUSUF DOĞAN

    ALİ OSMAN KALKAN

    RUZİYE TAN

    NURETTİN YAKUT

    EMRAH UYAN

    İSMAİL TANAS

    RAMAZAN DURAN

    YUNUS TOPRAK

    NECATİ KAVALCI

    MERT ERKEZ

    SAMET KOÇLU

    ABDURRAHMAN KAYA

    İZMİR 2. BÖLGE

    ABDURRAHMAN KARAMAN

    HACI MEHMET SOLMAZ

    ÖZBEK TAŞDEMİR

    ALİ HAKAN KULAKÇIOĞLU

    REŞAT SAYMAZ

    YUSUF ŞİMŞEK

    MURAT AVCIOĞLU

    NAZİF TUNAHAN ŞEN

    HASAN HÜSEYİN LEVENT

    REŞİDE YAVAŞ

    RAHMİ ÖZBAK

    HAKAN ÇENBER

    HASAN GÖL

     

    MUAAMMER SARIBAŞ

  • KARS
    MURAT KIZILTAŞ

    OKAY AKARÇAY

    ERTÜRK TOPÇU

    KASTAMONU
    İBRAHİM DEMİR

    KAĞAN YORULMAZ

    HAYRİ ÇELİK

    KAYSERİ
    ÖNDER NARİN

    ERCAN ARAS

    ALİ RIZVAN

    SELVER BOZTAŞ

    ADEM KAHVECİ

    MURAT YILMAZ

    CENGİZ GENÇTÜRK

    GÖKHAN DUMAN

    HÜSEYİN ACARI

    YUSUF ADIYAMAN

    KIRKLARELİ
    SERKAN SEFEROĞLU

    MUSTAFA KARADAĞLI

    UFUK ÖZKARACAN

    KIRŞEHİR
    BİLAL ÇAĞRI KAYA

    ALİ YAŞAR

    KOCAELİ
    MEHMET AŞILA

    BASRİ ÇAYIR

    MEHMET ARAS

    AHMET EMRE AYDIN

    MAŞALLAH SÖĞÜT

    YAŞAR BİRGÜL

    SELİM KIRICI

    MELİKE YALÇIN

    SÜLEYMAN KABACA

    EMİN GÜRCAN

    HAKAN UZUN

    MURAT DOĞRU

    TOLGA AYDIN

    CİHAN KURDAL

    KONYA
    ALİ YÜKSEL

    ADNAN ACAR

    MEVLÜT KOÇ

    MUSTAFA ÖZERDEM

    TEMEL PEKER

    AV.HATİCE İNLİDERE

    MEHMET UYAN

    MEHMET ALTUĞ

    MEHMET KACAROĞLU

    İSMAİL TOPÇU

    HASAN DOĞAN

    ÖMER CEYLAN

    ALİ CAMGÖZ

    BURAK CİHAT DÜNDAR

    FERİDUN DEMİRCİ

    KÜTAHYA
    OSMAN GEZGİN

    İRFAN GÜLEÇ

    DR.İBRAHİM GİRGİN

    BAYRAM TOSUN

    MUHAMMET ALİ GÜNGÖR

    MALATYA
    BİLAL YILDIRIM

    AHMET ATEŞ

    YILMAZ HOROZ

    HACİ YUSUF ÇINAR

    DENİZ KAR

    OKTAY ÇELİK

    MANİSA
    HAKAN LALEBAŞ

    DOĞAN TAYYİP KARAKELLE

    ADİL DURU

    TOLGA YAMAKLI

    MUHARREM HÜSEYİN ÇİPİLOĞLU

    YALÇIN ÇAPANİK

    MUHAMMET EMİN GÜLER

    SEZEN KARABOĞA

    AHMET ÇAKIL

    RAMAZAN AKAR

    KAHRAMANMARAŞ
    MUHAMMED AYDOĞAR

    MEHMET DERE

    LEVENT PARLAK

    MAHMUT SULAYICI

    EKREM BEKERECİ

    MERVE KIRMACI KUTLU

    HAKAN ZIBA

    MİKTAT KUZHAN

    MARDİN
    ÖMER FARUK AYDIN

    ABDULLAH ÇELİK

    YASİN ÇİFTÇİ

    MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY

    ABDULKADİR ÇAVUŞOĞLU

    MAHMUT ÖZER

    MUĞLA
    İSMAİL BAYKAL

    KADİR GÜRSOY

    ERSİN TOPTAŞ

    HASAN SEFA TURSUN

    MEHMET NESİM POLAT

    FARUK ÖGE

    NUMAN PÜSKÜLLÜ

    MUŞ
    HAKKI BULUT

    CEMALETTİN ÖZDEN

    İRFAN ÇELİK

    NEVŞEHİR
    ABDULGANİ ALTINIŞIK

    ERSİN BAŞAR

    MEHMET DERİN

    NİĞDE
    ALİ SELMAN IŞIK

    TANER GÜMÜŞ

    MEHTAP TEMELTAŞ

    ORDU
    ADEM AĞCA

    HARUN PALA

    ZEHRA ÇINAR

    HASAN DEMİR

    FİKRET BALCI

    ÜMİT ÖZDEN

    RİZE
    MEHMET AKİF ZERDECİ

    SAMET ŞİŞMAN

    MÜMİN BAKIRCI

    SAKARYA
    HASAN ÇINAR

    NURULLAH ALTINTAŞ

    BİRAN YASA

    BEYZA ÇÖMLEKÇİOĞLU

    SAMET BİNGAL

    HİLAL PEKTAŞ

    İSA SOYYİĞİT

    MURAT KARAKOÇ

    SAMSUN
    YAŞAR YAZICI

    CANER BİLGİN

    HALİL İBRAHİM DEMİRELLİ

    MUSTAFA BARUTÇU

    M. İSA ÖZTÜRK

    ÖZCAN GÜLEÇİN

    MURAT ASLAN

    RECEP SEZEN

    HÜSAMETTİN DEMİR

    SİİRT
    UMUT BARDAK

    ATAULLAH BAYAV

    FATİH EĞİLMEZ

    SİNOP
    UFUK ÖZKAPTAN

    ERCAN ERDOĞAN

    SİVAS
    CEMİL LAÇİNER

    FATİH KALKAN

    GÖKSEL ÖZPINAR

    CABİR ÇETİNKAYA

    ENİSA KARAKOÇ

    TEKİRDAĞ
    MEHMET ÇAKI

    FİLTEKİN ŞEN

    HAMİT HAMİTOĞLU

    BURAK ÇAPKIN

    MEHMET SUNGUR

    ŞÜKRÜ CAN ATAGÜN

    HASAN DOĞAN

    MURAT KARAKAN

    TOKAT
    ALİ OSMAN DALDAL

    HASAN ERDAL

    MEHMET AÇAR

    MUSTAFA AKIN

    AYTAÇ KESER

    TRABZON
    SÜLEYMAN PULAT

    MUSTAFA DURMUŞ

    YILMAZ KARADENİZ

    EMİN MENŞUR

    GÖKHAN ŞAHİN

    TUBA BİLGİN

    TUNCELİ
    AYŞE FIRAT

    ŞANLIURFA
    İSMAİL YAVUZ

    HACI ALMAS

    DR.SABİH DALLI

    OSMAN ÖZMEN

    HALİT TOPRAK

    HALİL SAÇAKLI

    M. ALİ ÇULCU

    MEHMET GÜNEŞ

    TAHSİN BİLBAY

    HALİL ALKAN

    AYŞE KAPLAN

    İBRAHİM HALİL ŞAHİN

    HÜSNÜ BİLEN

    KAMİL ŞİŞ

    UŞAK
    ERDOĞAN ÇİLOĞLU

    MEHMET HALİL ARSLAN

    HÜSEYİN ERDEM

    VAN
    KAMİL YAVUZER

    YAKUP DEMİR

    ALİ ŞAHİN

    MEHMET ŞAHİN

    AYDIN ÇİÇEK

    MURAT ERGİN

    İZZET BAŞKURT

    YOZGAT
    NİHAT KAYHAN

    YAŞAR DEMİR

    HASAN ŞAHİNGÖZ

    İLYAS GÜLER

    ZONGULDAK
    NECDET SARI

    AHMET KAVARACI

    ADEM ÇETİNKAYA

    YASİN SATAN

    MURAT AYHAN

    AKSARAY
    KAZIM ŞİMŞEK

    MUHAMMED TOPAÇ

    MUSTAFA SELVİ

    BUHARİ MÜSLÜM YETİK

    BAYBURT
    OSMAN GÖRER

    KARAMAN
    AHMET TAŞKIRAN

    ŞUAYİP EROĞLU

    GÖKHAN ÖZYER

    ŞIRNAK
    SABRİ TATAR

    MUHAMMED EMİN AKGÜÇ

    HÜSNÜ BAHŞİŞ

    RAMAZAN UÇKAN

    BARTIN
    ZİVER GEBİÇ

    YASİN KALEM

    ARDAHAN
    CANER ÇOBAN

    MURAT ÖNGEL

    YALOVA
    ABDULLAH ZEKİ ERCAN

    SEZAİ DEMİR

    ERKAN PELİTOĞLU

    IĞDIR
    İBRAHİM ÖNAY

    GÖKHAN UYANDIK

    KARABÜK
    İSMAİL ÖZER

    MEVLÜT BAŞDEMİR

    NESRİN ADAKOĞLU

    KİLİS
    FAZIL TOSYALIOĞLU

    ALİ CECELİ

    OSMANİYE
    MEHMET AYDIN

    CENGİZ ERDURAN

    NECATİ YILDIRIM

    EKREM TÜRKMEN

    DÜZCE
    NEZİR MERTTÜRK

    ÇİĞDEM KULALI SEÇKİN

    MİTHAT KÜTÜKOĞLU

    ANKARA 1. BÖLGE
    CENGİZ ZOR LİSANS SENDİKACI

    MEHMET KADERLİ LİSANS MUHENDİS

    NUREDDİN GÜL LİSANS İKTİSATÇI

    AV.TEVFİK ÖZTÜRK LİSANS AVUKAT

    AV. MURAT ÇELEBİ LİSANS AVUKAT

    ERDOĞAN CİNEVİZ LİSE ESNAF

    YALÇIN AKMAN LİSE MÜTEAHHİT

    RAMAZAN MENTEŞE LİSANS TÜCCAR

    ELVAN TETİK LİSE ESNAF

    ERCAN ÇETİN İLKOKUL ESNAF

    İBRAHİM ERDOĞAN İLKOKUL EMEKLİ

    SEYFETTİN BOĞAZLI YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI

    ABDULKADİR ATMACA LİSE ÖĞRENCİ

    ANKARA 2. BÖLGE
    SACİD GÜNBEY YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    FATİH ÖZTEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    MELİH GÜNER LİSANS İŞ ADAMI

    DİLEK ÇELİK LİSANS GAZETECİ

    ABDUKADİR YILMAZ LİSANS AVUKAT

    HÜSEYİN EKİNCİ LİSE ESNAF

    YAHYA COŞKUNSU ORTAOKUL ESNAF

    İBRAHİM ÇAKIR LİSANS İŞ ADAMI

    ERHAN ŞENGÜL YÜKSEK LİSANS İŞÇİ

    YÜKSEL BİLAL ADAK LİSANS ESNAF

    NUH YASER YILDIRIM LİSE İŞ ADAMI

    ANKARA 3. BÖLGE
    MEHMET FATİH UĞURLU LİSANS İŞ İNSANI

    SELÇUK GEYVELİ LİSANS İŞ İNSANI

    BAHATTİN SUNGUR LİSANS İŞ İNSANI

    BÜLENT OSMANAĞAOĞLU LİSANS İŞ İNSANI

    AV.ZEKİ UÇAR LİSANS İŞ İNSANI

    ÜLKÜ YENİDÜNYA LİSE EV HANIMI

    MEHMET ALTINGÖZ LİSE İŞ İNSANI

    ERDOĞAN YEŞİLSANCAK LİSANS İŞ İNSANI

    AYTAÇ KILIÇ LİSANS İŞ İNSANI

    HİLAL ÇEKMEN LİSE İŞ İNSANI

    ZÜMRÜDE KAYABAŞI LİSE İŞ İNSANI

    VEYSEL GÖRGÜLÜ LİSE EMEKLİ

    ANTALYA
    ATINÇ KORKMAZ

    ALİ KÖKSAL

    YUSUF İSLAM ÇELİK

    ÜMİT ÖZKURT

    HASAN ÇAPUN

    FETHİ BAŞUSLU

    VELİ DERE

    PINAR TOPUZ

    BURAK DOĞAN

    AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI

    OĞUZHAN YILDIRIM

    MEHMET BAYRAK

    İBRAHİM ÖMER REYHAN

    ALİ ARSLAN

    TANER TEKİN

    KASIM ARSLAN

    HESE AK

    ARTVİN
    TALİP SÜCÜ

    MUZAFFER ZOR

    AYDIN
    HÜSEYİN ASLAN

    BÜLENT AY

    EMİN ESER

    ALPER SEZER

    HAVVA TÜRK

    DEVRİM OKTAN

    ALİ KESER

    CUMALİ UÇAR

    BALIKESİR
    FATİH İNCEBOY

    KAAN BURAK ZARİFOĞLU

    NEDİM SAVAŞ

    ÜLFET SÖNMEZ

    TANJU AKÇE

    MALİK KABAKÇI

    İSMAİL YILMAZ

    MURAT AYGÖREN

    HÜSEYİN ÖZTÜRK

    AYHAN USLU

    ÖZCAN KAPLAN

    MUHSİN ERENSAYIN

    BİLECİK
    AHMET ÖZVATAN

    CAFER ASLANBOĞA

    BİNGÖL
    MEHMET ZİYA BUYANKARA

    İSMAİL YETER

    ERSOY ÖTEN

    BİTLİS
    AYHAN USLU

    ÖZCAN KAPLAN

    MUHSİN ERENSAYIN

    BOLU
    SADETTİN BASKIN

    HAKAN ASLAN

    YUSUF TEK

    BURSA 1. BÖLGE
    MEHMET ALTINÖZ

    AHMET GÖK

    KENAN YİRİKOĞULLARI

    YUNUS KOÇAK

    NECATİ ASLAN

    SERAP BİLGİN

    FATİH ŞAHİNLER

    ALİ YAVAŞ

    MUSTAFA PEHLİVAN

    SEYFULLAH KARAKAYA

    BURSA 2. BÖLGE
    NAİM ÖZTÜRK

    İBRAHİM VİDİNLİOĞULLARI

    AV.GÖZDE ÇELİK

    ÜMİT YILGIN

    CELALETTİN ERGÜN

    ERGİN YILMAZ

    FEHİM TOPÇU

    KADRİYE SAYIN

    NİMETULLAH NARMAN

    MEHMET KULE

    ÇANAKKALE
    CAHİT BOLELLİ

    ABDÜLKADİR PEHLİVANOĞLU

    SERKAN KURU

    YÜKSEL ÜSTÜN

    ÇANKIRI
    MUHAMMED FATİH MÜJDECİ

    METİN ERDOĞMUŞ

    ÇORUM
    YAKUP TAŞ

    YASİN GÜLER

    ÖMER KARSLI

    FERHAT YEĞEN

    DENİZLİ
    AZİZ KALAYCI

    İDRİS OKTAY

    BAYRAM ALİ GEDİK

    MELAHAT BERK

    FERİT ÇETİN

    UĞUR KARAKAYA

    OSMAN KAÇAR

    DİYARBAKIR
    ALİ ERDEM

    MEHMET ALİ AYHAN

    MEHMET GÜMÜŞ

    MEHMET ZAFER HATİPOĞLU

    NEZİHE TAŞKIN

    MEHMET AKİF BABATLI

    ŞÜKRÜ DİNÇ

    ABDURRAHMAN ZENGİN

    MEHMET ARAS

    KEREM DEMİR

    YUSUF DEMİRKOL

    KADİR AYTEMÜR

    EDİRNE
    ALİ YALÇINDAĞ

    HAKAN ÇALIŞKAN

    TUGAY SÜTCAN

    İSMAİL ORAL

    ELAZIĞ
    PROF.MEHMET ÇAVUŞ

    AV.İBRAHİM GÖK

    MEHMET TAN

    SALİH ÇAKICI

    HATİCE İNLİKAYA

    ERZİNCAN
    EMRAH BAYINDIR

    AHMET AKDAĞ

    ERZURUM
    ADNAN BOZAN

    SADIK ÇAT

    CEMAL OKAN PAPUCCU

    İHSAN BAKİ

    ALPARSLAN İLGÜN

    MEHMET BERK

    ESKİŞEHİR
    OSMAN MANDACI

    EMRAH ALTUN

    DİNÇ BİÇER

    DEFNE ARSLAN

    RAMAZAN UYLAŞ

    AYDAN AY

    GAZİANTEP
    ŞÜKRÜ YILMAZ

    NURETTİN ÖZKAYA

    SEDAT YILDIZ

    ESRA ALATİ

    MEHMET ÖS

    MEHMET AKGÜL

    M. FATİH BORSEKEN

    MUSTAFA BİLİCİ

    FARUK SONER ATAŞ

    İRFAN DEMİRHAN

    SUAT BOZKURT

    ERKAN SÜZERER

    ÖMER ATILĞAN

    MEHMET COŞKUN KAYA

    GİRESUN
    KAHRAMAN ÖZTÜRK

    SERKAN OKTAY

    EŞREF BEKDEMİR

    AKİF ALTUN

    GÜMÜŞHANE
    ZİYA NAS

    ADEM UTKU

    HAKKARİ
    ALİ ÖZER

    ADNAN KAPLAN

    ŞÜKRİYE YILDIZ TATLI

    HATAY
    YUSUF METİN

    LATİF ÇELİK

    ENES AĞIRMAN

    MUSTAFA AÇICI

    MEHMET DİNÇER

    ADBDULLAH YILDIZ

    CUMALİ HELVACI

    YAKUP DOĞRU

    ENİS HACIOSMANOĞLU

    ÖMER YİĞİT

    GÜRKAN AKBAŞ

    ISPARTA
    İSMAİL KIVRAK

    SAMET TOLUNAY

    RAMAZAN ÖZDAMAR

    SÜLEYMAN AYDOĞDU

    MERSİN
    TANER BOZ

    ADNAN UYAR

    BAYRAM TANRIVERDİ

    MEHMET BİLGE ŞAHİN

    MİKAİL TEKÇE

    İZZEDDİN ALKAN

    SEFA ÇAYLAR

    RAMAZAN ALUÇ

    AHMET YILDIRIM

    MUSA ÖZMEN

    YUNUS TURAN

    SONER ÇELİK

    NEVZAT DÜRGEN

    İSTANBUL 1. BÖLGE
    SUAT PAMUKÇU ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

    DAVUT GÜLOĞLU LİSANS SANATÇI

    CEMİL ÇOLAK ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

    MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    ERHAN ERDOĞAN ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ

    BURHAN ŞAFAK YÜKSEK LİSANS AVUKAT

    ABDULLAH DİNÇ YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ

    HASAN KÖTEN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    MİKTAT ERDEM ÜNİVERSİTE PSİKOLOG

    RABİA BAŞKAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

    İSMAİL POLAT LİSE LOJİSTİK

    VEFA AKTÜZ ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

    MAHMUT BAŞAK ÜNİVERSİTE ESNAF

    CEMİL CEBİR ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

    ŞENEL AKARÇEŞME ORTAOKUL ESNAF

    LEVENT METİN ÜNİVERSİTE ESNAF

    KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU ORTAOKUL MUHASEBECİ

    YUNUS YAĞCI LİSE İŞ ADAMI

    MUSTAFA ALPAY ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

    ZÜLEYHA ZENGİN LİSE İŞ ADAMI

    EROL KARAKOÇ LİSE İŞ ADAMI

    MUSTAFA ÖZER ÜNİVERSİTE AVUKAT

    HASAN YİĞİT ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI

    ERDAL KIRAN ORTAOKUL İŞ ADAMI

    ZEYNEP ASLAN ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

    CENGİZ KARA LİSE ESNAF

    HAYRİ AYYILDIZ İLKOKUL ESNAF

    HALİL KEY LİSE MÜTEAHHİT

    OSMAN AYAZ LİSE MÜTEAHHİT

    HURİYE KELEŞ ORTAOKUL İŞ ADAMI

    FATİH AKÇAY LİSE TEKNİKER

    MEHMET KILINÇKAYA ÜNİVERSİTE ESNAF

    TURGUT SADIKOĞLU LİSE SERBEST MESLEK

    DİLEK SAMANCI ÜNİVERSİTE EV HANIMI

    ÖMER AK LİSE ÖĞRENCİ

    İSTANBUL 2. BÖLGE
    MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN YÜKSEK LİSANS

    DOKTORA SERBEST

    DOĞAN AYDAL YÜK. LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    LÜTFÜ ŞENOCAK LİSE SERBEST

    DAVUT KONAKÇI LİSE SERBEST

    TEKİN KARATAŞ LİSE İŞ İNSANI

    MUSTAFA SARI LİSE EMEKLİ

    OSMAN UÇAR LİSE İŞ İNSANI

    HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU LİSE SERBEST

    MİKAİL KARAHAN LİSE SERBEST

    MAHMUT OKUDAN LİSE SERBEST

    BEYZA ÖZMEN LİSE SERBEST

    ORHAN KARA LİSE SERBEST

    ORHAN ÇAĞLAYAN LİSE SERBEST

    HACI RAMAZAN KAYA LİSE SERBEST

    HALİL İBRAHİM ECE LİSE SERBEST

    TEVFİK YAZICILAR LİSE SERBEST

    ABDULKADİR ŞENGÜL LİSE SERBEST

    ESMA TIĞLI LİSE SERBEST

    SONGÜL AKSEL LİSE SERBEST

    ÜMMÜHAN ADIGÜZEL LİSE SERBEST

    ALİ YENER LİSE SERBEST

    CENGİZHAN SESLİKAYA LİSE SERBEST

    ASLAN ESLAM TÜRKMEN LİSE SERBEST

    MURAT MARAP LİSE SERBEST

    ZEYNEL ÖZMEN LİSANS SERBEST

    MUHTEREM GÜL ÖNLİSAN SERBEST

    VAHDET ERDOĞAN LİSANS SERBEST

    İSTANBUL 3. BÖLGE
    DOĞAN BEKİN LİSANS YAZAR

    AV.BAYRAM SAKARTEPE LİSANS AVUKAT

    MUSTAFA DOĞAN LİSANS SERBEST MESLEK

    PROF.DR.SERHAT FINDIK LİSANS DOKTOR

    KADİR KARACA LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    ABDÜRREZZAK İLBEYİ LİSANS ESNAF

    RECEP EROL LİSANS İŞ İNSANI

    SETENAY KANAR

    ALİ YÖNEM LİSANS EMEKLİ

    RAMAZAN KAHVECİ ÖN LİSANS MÜTEAHHİT

    BEKİR KÜÇÜKÇAYIR LİSANS AVUKAT

    MEHMET YAVAN LİSE TURİZM

    EMİNE BARUTÇU LİSE SERBEST MESLEK

    HASAN BAHÇIVAN LİSE İŞ İNSANI

    YAKUP POLAT LİSANS İŞ İNSANI

    YUNUS EMRE TAŞÇI LİSANS TÜCCAR

    OSMAN ÜNSAL LİSE SERBEST MESLEK

    NURİ ÖZATA LİSE SERBEST MESLEK

    NEVZAT EMİROĞLU LİSE EMEKLİ

    SERKAN KAYA LİSE İŞ İNSANI

    İZZETTİN COŞKUN YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI

    TALHA SAİT ATAY YÜKSEK LİSANS DOKTOR

    M. AKİF BİÇER LİSANS MÜTEAHHİT

    BÜLENT AYDIN ORTAOKUL ESNAF

    HAMZA AYDINLAR LİSANS PSİKOLOG

    SAMET PEKER LİSANS LOJİSTİK

    RAMZAN DEYİRMENCİ LİSANS MUHASEBECİ

    YAHYA KEMAL KOÇ YÜKSEK LİSANS GÜVENLİK

    ESRA BAYSAL LİSE SERBEST MESLEK

    BATUHAN FATİH DOĞAN LİSANS İŞ İNSANI

    FAYSAL İLKAN LİSE MÜTEAHHİT

    NİHAT TOKUŞ LİSANS ESNAF

    MAHMUT FINDIK İLKOKUL İŞ İNSANI

    MUHAMMET KOÇ LİSE İŞ İNSANI

    TANSU YILMAZ LİSE MÜTEAHHİT

    YASİN TOSUN LİSE TÜCCAR

    İZMİR 1. BÖLGE
    CEMAL ARIKAN

    BAKİ MURAT TOP

    YUSUF DOĞAN

    ALİ OSMAN KALKAN

    RUZİYE TAN

    NURETTİN YAKUT

    EMRAH UYAN

    İSMAİL TANAS

    RAMAZAN DURAN

    YUNUS TOPRAK

    NECATİ KAVALCI

    MERT ERKEZ

    SAMET KOÇLU

    ABDURRAHMAN KAYA

    İZMİR 2. BÖLGE
    ABDURRAHMAN KARAMAN

    HACI MEHMET SOLMAZ

    ÖZBEK TAŞDEMİR

    ALİ HAKAN KULAKÇIOĞLU

    REŞAT SAYMAZ

    YUSUF ŞİMŞEK

    MURAT AVCIOĞLU

    NAZİF TUNAHAN ŞEN

    HASAN HÜSEYİN LEVENT

    REŞİDE YAVAŞ

    RAHMİ ÖZBAK

    HAKAN ÇENBER

    HASAN GÖL

    MUAAMMER SARIBAŞ

    KARS
    MURAT KIZILTAŞ

    OKAY AKARÇAY

    ERTÜRK TOPÇU

    KASTAMONU
    İBRAHİM DEMİR

    KAĞAN YORULMAZ

    HAYRİ ÇELİK

    KAYSERİ
    ÖNDER NARİN

    ERCAN ARAS

    ALİ RIZVAN

    SELVER BOZTAŞ

    ADEM KAHVECİ

    MURAT YILMAZ

    CENGİZ GENÇTÜRK

    GÖKHAN DUMAN

    HÜSEYİN ACARI

    YUSUF ADIYAMAN

    KIRKLARELİ
    SERKAN SEFEROĞLU

    MUSTAFA KARADAĞLI

    UFUK ÖZKARACAN

    KIRŞEHİR
    BİLAL ÇAĞRI KAYA

    ALİ YAŞAR

    KOCAELİ
    MEHMET AŞILA

    BASRİ ÇAYIR

    MEHMET ARAS

    AHMET EMRE AYDIN

    MAŞALLAH SÖĞÜT

    YAŞAR BİRGÜL

    SELİM KIRICI

    MELİKE YALÇIN

    SÜLEYMAN KABACA

    EMİN GÜRCAN

    HAKAN UZUN

    MURAT DOĞRU

    TOLGA AYDIN

    CİHAN KURDAL

    KONYA
    ALİ YÜKSEL

    ADNAN ACAR

    MEVLÜT KOÇ

    MUSTAFA ÖZERDEM

    TEMEL PEKER

    AV.HATİCE İNLİDERE

    MEHMET UYAN

    MEHMET ALTUĞ

    MEHMET KACAROĞLU

    İSMAİL TOPÇU

    HASAN DOĞAN

    ÖMER CEYLAN

    ALİ CAMGÖZ

    BURAK CİHAT DÜNDAR

    FERİDUN DEMİRCİ

    KÜTAHYA
    OSMAN GEZGİN

    İRFAN GÜLEÇ

    DR.İBRAHİM GİRGİN

    BAYRAM TOSUN

    MUHAMMET ALİ GÜNGÖR

    MALATYA
    BİLAL YILDIRIM

    AHMET ATEŞ

    YILMAZ HOROZ

    HACİ YUSUF ÇINAR

    DENİZ KAR

    OKTAY ÇELİK

    MANİSA
    HAKAN LALEBAŞ

    DOĞAN TAYYİP KARAKELLE

    ADİL DURU

    TOLGA YAMAKLI

    MUHARREM HÜSEYİN ÇİPİLOĞLU

    YALÇIN ÇAPANİK

    MUHAMMET EMİN GÜLER

    SEZEN KARABOĞA

    AHMET ÇAKIL

    RAMAZAN AKAR

    KAHRAMANMARAŞ
    MUHAMMED AYDOĞAR

    MEHMET DERE

    LEVENT PARLAK

    MAHMUT SULAYICI

    EKREM BEKERECİ

    MERVE KIRMACI KUTLU

    HAKAN ZIBA

    MİKTAT KUZHAN

    MARDİN
    ÖMER FARUK AYDIN

    ABDULLAH ÇELİK

    YASİN ÇİFTÇİ

    MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY

    ABDULKADİR ÇAVUŞOĞLU

    MAHMUT ÖZER

    MUĞLA
    İSMAİL BAYKAL

    KADİR GÜRSOY

    ERSİN TOPTAŞ

    HASAN SEFA TURSUN

    MEHMET NESİM POLAT

    FARUK ÖGE

    NUMAN PÜSKÜLLÜ

    MUŞ
    HAKKI BULUT

    CEMALETTİN ÖZDEN

    İRFAN ÇELİK

    NEVŞEHİR
    ABDULGANİ ALTINIŞIK

    ERSİN BAŞAR

    MEHMET DERİN

    NİĞDE
    ALİ SELMAN IŞIK

    TANER GÜMÜŞ

    MEHTAP TEMELTAŞ

    ORDU
    ADEM AĞCA

    HARUN PALA

    ZEHRA ÇINAR

    HASAN DEMİR

    FİKRET BALCI

    ÜMİT ÖZDEN

    RİZE
    MEHMET AKİF ZERDECİ

    SAMET ŞİŞMAN

    MÜMİN BAKIRCI

    SAKARYA
    HASAN ÇINAR

    NURULLAH ALTINTAŞ

    BİRAN YASA

    BEYZA ÇÖMLEKÇİOĞLU

    SAMET BİNGAL

    HİLAL PEKTAŞ

    İSA SOYYİĞİT

    MURAT KARAKOÇ

    SAMSUN
    YAŞAR YAZICI

    CANER BİLGİN

    HALİL İBRAHİM DEMİRELLİ

    MUSTAFA BARUTÇU

    M. İSA ÖZTÜRK

    ÖZCAN GÜLEÇİN

    MURAT ASLAN

    RECEP SEZEN

    HÜSAMETTİN DEMİR

    SİİRT
    UMUT BARDAK

    ATAULLAH BAYAV

    FATİH EĞİLMEZ

    SİNOP
    UFUK ÖZKAPTAN

    ERCAN ERDOĞAN

    SİVAS
    CEMİL LAÇİNER

    FATİH KALKAN

    GÖKSEL ÖZPINAR

    CABİR ÇETİNKAYA

    ENİSA KARAKOÇ

    TEKİRDAĞ
    MEHMET ÇAKI

    FİLTEKİN ŞEN

    HAMİT HAMİTOĞLU

    BURAK ÇAPKIN

    MEHMET SUNGUR

    ŞÜKRÜ CAN ATAGÜN

    HASAN DOĞAN

    MURAT KARAKAN

    TOKAT
    ALİ OSMAN DALDAL

    HASAN ERDAL

    MEHMET AÇAR

    MUSTAFA AKIN

    AYTAÇ KESER

    TRABZON
    SÜLEYMAN PULAT

    MUSTAFA DURMUŞ

    YILMAZ KARADENİZ

    EMİN MENŞUR

    GÖKHAN ŞAHİN

    TUBA BİLGİN

    TUNCELİ
    AYŞE FIRAT

    ŞANLIURFA
    İSMAİL YAVUZ

    HACI ALMAS

    DR.SABİH DALLI

    OSMAN ÖZMEN

    HALİT TOPRAK

    HALİL SAÇAKLI

    M. ALİ ÇULCU

    MEHMET GÜNEŞ

    TAHSİN BİLBAY

    HALİL ALKAN

    AYŞE KAPLAN

    İBRAHİM HALİL ŞAHİN

    HÜSNÜ BİLEN

    KAMİL ŞİŞ

    UŞAK
    ERDOĞAN ÇİLOĞLU

    MEHMET HALİL ARSLAN

    HÜSEYİN ERDEM

    VAN
    KAMİL YAVUZER

    YAKUP DEMİR

    ALİ ŞAHİN

    MEHMET ŞAHİN

    AYDIN ÇİÇEK

    MURAT ERGİN

    İZZET BAŞKURT

    YOZGAT
    NİHAT KAYHAN

    YAŞAR DEMİR

    HASAN ŞAHİNGÖZ

    İLYAS GÜLER

    ZONGULDAK
    NECDET SARI

    AHMET KAVARACI

    ADEM ÇETİNKAYA

    YASİN SATAN

    MURAT AYHAN

    AKSARAY
    KAZIM ŞİMŞEK

    MUHAMMED TOPAÇ

    MUSTAFA SELVİ

    BUHARİ MÜSLÜM YETİK

    BAYBURT
    OSMAN GÖRER

    KARAMAN
    AHMET TAŞKIRAN

    ŞUAYİP EROĞLU

    GÖKHAN ÖZYER

    ŞIRNAK
    SABRİ TATAR

    MUHAMMED EMİN AKGÜÇ

    HÜSNÜ BAHŞİŞ

    RAMAZAN UÇKAN

    BARTIN
    ZİVER GEBİÇ

    YASİN KALEM

    ARDAHAN
    CANER ÇOBAN

    MURAT ÖNGEL

    YALOVA
    ABDULLAH ZEKİ ERCAN

    SEZAİ DEMİR

    ERKAN PELİTOĞLU

    IĞDIR
    İBRAHİM ÖNAY

    GÖKHAN UYANDIK

    KARABÜK
    İSMAİL ÖZER

    MEVLÜT BAŞDEMİR

    NESRİN ADAKOĞLU

    KİLİS
    FAZIL TOSYALIOĞLU

    ALİ CECELİ

    OSMANİYE
    MEHMET AYDIN

    CENGİZ ERDURAN

    NECATİ YILDIRIM

    EKREM TÜRKMEN

    DÜZCE
    NEZİR MERTTÜRK

    ÇİĞDEM KULALI SEÇKİN

     

    MİTHAT KÜTÜKOĞLUKARS

    MURAT KIZILTAŞ

    OKAY AKARÇAY

    ERTÜRK TOPÇU

    KASTAMONU
    İBRAHİM DEMİR

    KAĞAN YORULMAZ

    HAYRİ ÇELİK

    KAYSERİ
    ÖNDER NARİN

    ERCAN ARAS

    ALİ RIZVAN

    SELVER BOZTAŞ

    ADEM KAHVECİ

    MURAT YILMAZ

    CENGİZ GENÇTÜRK

    GÖKHAN DUMAN

    HÜSEYİN ACARI

    YUSUF ADIYAMAN

    KIRKLARELİ
    SERKAN SEFEROĞLU

    MUSTAFA KARADAĞLI

    UFUK ÖZKARACAN

    KIRŞEHİR
    BİLAL ÇAĞRI KAYA

    ALİ YAŞAR

    KOCAELİ
    MEHMET AŞILA

    BASRİ ÇAYIR

    MEHMET ARAS

    AHMET EMRE AYDIN

    MAŞALLAH SÖĞÜT

    YAŞAR BİRGÜL

    SELİM KIRICI

    MELİKE YALÇIN

    SÜLEYMAN KABACA

    EMİN GÜRCAN

    HAKAN UZUN

    MURAT DOĞRU

    TOLGA AYDIN

    CİHAN KURDAL

    KONYA
    ALİ YÜKSEL

    ADNAN ACAR

    MEVLÜT KOÇ

    MUSTAFA ÖZERDEM

    TEMEL PEKER

    AV.HATİCE İNLİDERE

    MEHMET UYAN

    MEHMET ALTUĞ

    MEHMET KACAROĞLU

    İSMAİL TOPÇU

    HASAN DOĞAN

    ÖMER CEYLAN

    ALİ CAMGÖZ

    BURAK CİHAT DÜNDAR

    FERİDUN DEMİRCİ

    KÜTAHYA
    OSMAN GEZGİN

    İRFAN GÜLEÇ

    DR.İBRAHİM GİRGİN

    BAYRAM TOSUN

    MUHAMMET ALİ GÜNGÖR

    MALATYA
    BİLAL YILDIRIM

    AHMET ATEŞ

    YILMAZ HOROZ

    HACİ YUSUF ÇINAR

    DENİZ KAR

    OKTAY ÇELİK

    MANİSA
    HAKAN LALEBAŞ

    DOĞAN TAYYİP KARAKELLE

    ADİL DURU

    TOLGA YAMAKLI

    MUHARREM HÜSEYİN ÇİPİLOĞLU

    YALÇIN ÇAPANİK

    MUHAMMET EMİN GÜLER

    SEZEN KARABOĞA

    AHMET ÇAKIL

    RAMAZAN AKAR

    KAHRAMANMARAŞ
    MUHAMMED AYDOĞAR

    MEHMET DERE

    LEVENT PARLAK

    MAHMUT SULAYICI

    EKREM BEKERECİ

    MERVE KIRMACI KUTLU

    HAKAN ZIBA

    MİKTAT KUZHAN

    MARDİN
    ÖMER FARUK AYDIN

    ABDULLAH ÇELİK

    YASİN ÇİFTÇİ

    MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY

    ABDULKADİR ÇAVUŞOĞLU

    MAHMUT ÖZER

    MUĞLA
    İSMAİL BAYKAL

    KADİR GÜRSOY

    ERSİN TOPTAŞ

    HASAN SEFA TURSUN

    MEHMET NESİM POLAT

    FARUK ÖGE

    NUMAN PÜSKÜLLÜ

    MUŞ
    HAKKI BULUT

    CEMALETTİN ÖZDEN

    İRFAN ÇELİK

    NEVŞEHİR
    ABDULGANİ ALTINIŞIK

    ERSİN BAŞAR

    MEHMET DERİN

    NİĞDE
    ALİ SELMAN IŞIK

    TANER GÜMÜŞ

    MEHTAP TEMELTAŞ

    ORDU
    ADEM AĞCA

    HARUN PALA

    ZEHRA ÇINAR

    HASAN DEMİR

    FİKRET BALCI

    ÜMİT ÖZDEN

    RİZE
    MEHMET AKİF ZERDECİ

    SAMET ŞİŞMAN

    MÜMİN BAKIRCI

    SAKARYA
    HASAN ÇINAR

    NURULLAH ALTINTAŞ

    BİRAN YASA

    BEYZA ÇÖMLEKÇİOĞLU

    SAMET BİNGAL

    HİLAL PEKTAŞ

    İSA SOYYİĞİT

    MURAT KARAKOÇ

    SAMSUN
    YAŞAR YAZICI

    CANER BİLGİN

    HALİL İBRAHİM DEMİRELLİ

    MUSTAFA BARUTÇU

    M. İSA ÖZTÜRK

    ÖZCAN GÜLEÇİN

    MURAT ASLAN

    RECEP SEZEN

    HÜSAMETTİN DEMİR

    SİİRT
    UMUT BARDAK

    ATAULLAH BAYAV

    FATİH EĞİLMEZ

    SİNOP
    UFUK ÖZKAPTAN

    ERCAN ERDOĞAN

    SİVAS
    CEMİL LAÇİNER

    FATİH KALKAN

    GÖKSEL ÖZPINAR

    CABİR ÇETİNKAYA

    ENİSA KARAKOÇ

    TEKİRDAĞ
    MEHMET ÇAKI

    FİLTEKİN ŞEN

    HAMİT HAMİTOĞLU

    BURAK ÇAPKIN

    MEHMET SUNGUR

    ŞÜKRÜ CAN ATAGÜN

    HASAN DOĞAN

    MURAT KARAKAN

    TOKAT
    ALİ OSMAN DALDAL

    HASAN ERDAL

    MEHMET AÇAR

    MUSTAFA AKIN

    AYTAÇ KESER

    TRABZON
    SÜLEYMAN PULAT

    MUSTAFA DURMUŞ

    YILMAZ KARADENİZ

    EMİN MENŞUR

    GÖKHAN ŞAHİN

    TUBA BİLGİN

    TUNCELİ
    AYŞE FIRAT

    ŞANLIURFA
    İSMAİL YAVUZ

    HACI ALMAS

    DR.SABİH DALLI

    OSMAN ÖZMEN

    HALİT TOPRAK

    HALİL SAÇAKLI

    M. ALİ ÇULCU

    MEHMET GÜNEŞ

    TAHSİN BİLBAY

    HALİL ALKAN

    AYŞE KAPLAN

    İBRAHİM HALİL ŞAHİN

    HÜSNÜ BİLEN

    KAMİL ŞİŞ

    UŞAK
    ERDOĞAN ÇİLOĞLU

    MEHMET HALİL ARSLAN

    HÜSEYİN ERDEM

    VAN
    KAMİL YAVUZER

    YAKUP DEMİR

    ALİ ŞAHİN

    MEHMET ŞAHİN

    AYDIN ÇİÇEK

    MURAT ERGİN

    İZZET BAŞKURT

    YOZGAT
    NİHAT KAYHAN

    YAŞAR DEMİR

    HASAN ŞAHİNGÖZ

    İLYAS GÜLER

    ZONGULDAK
    NECDET SARI

    AHMET KAVARACI

    ADEM ÇETİNKAYA

    YASİN SATAN

    MURAT AYHAN

    AKSARAY
    KAZIM ŞİMŞEK

    MUHAMMED TOPAÇ

    MUSTAFA SELVİ

    BUHARİ MÜSLÜM YETİK

    BAYBURT
    OSMAN GÖRER

    KARAMAN
    AHMET TAŞKIRAN

    ŞUAYİP EROĞLU

    GÖKHAN ÖZYER

    ŞIRNAK
    SABRİ TATAR

    MUHAMMED EMİN AKGÜÇ

    HÜSNÜ BAHŞİŞ

    RAMAZAN UÇKAN

    BARTIN
    ZİVER GEBİÇ

    YASİN KALEM

    ARDAHAN
    CANER ÇOBAN

    MURAT ÖNGEL

    YALOVA
    ABDULLAH ZEKİ ERCAN

    SEZAİ DEMİR

    ERKAN PELİTOĞLU

    IĞDIR
    İBRAHİM ÖNAY

    GÖKHAN UYANDIK

    KARABÜK
    İSMAİL ÖZER

    MEVLÜT BAŞDEMİR

    NESRİN ADAKOĞLU

    KİLİS
    FAZIL TOSYALIOĞLU

    ALİ CECELİ

    OSMANİYE
    MEHMET AYDIN

    CENGİZ ERDURAN

    NECATİ YILDIRIM

    EKREM TÜRKMEN

    DÜZCE
    NEZİR MERTTÜRK

    ÇİĞDEM KULALI SEÇKİN

    MİTHAT KÜTÜKOĞLU

    ANKARA 1. BÖLGE
    CENGİZ ZOR LİSANS SENDİKACI

    MEHMET KADERLİ LİSANS MUHENDİS

    NUREDDİN GÜL LİSANS İKTİSATÇI

    AV.TEVFİK ÖZTÜRK LİSANS AVUKAT

    AV. MURAT ÇELEBİ LİSANS AVUKAT

    ERDOĞAN CİNEVİZ LİSE ESNAF

    YALÇIN AKMAN LİSE MÜTEAHHİT

    RAMAZAN MENTEŞE LİSANS TÜCCAR

    ELVAN TETİK LİSE ESNAF

    ERCAN ÇETİN İLKOKUL ESNAF

    İBRAHİM ERDOĞAN İLKOKUL EMEKLİ

    SEYFETTİN BOĞAZLI YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI

    ABDULKADİR ATMACA LİSE ÖĞRENCİ

    ANKARA 2. BÖLGE
    SACİD GÜNBEY YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    FATİH ÖZTEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    MELİH GÜNER LİSANS İŞ ADAMI

    DİLEK ÇELİK LİSANS GAZETECİ

    ABDUKADİR YILMAZ LİSANS AVUKAT

    HÜSEYİN EKİNCİ LİSE ESNAF

    YAHYA COŞKUNSU ORTAOKUL ESNAF

    İBRAHİM ÇAKIR LİSANS İŞ ADAMI

    ERHAN ŞENGÜL YÜKSEK LİSANS İŞÇİ

    YÜKSEL BİLAL ADAK LİSANS ESNAF

    NUH YASER YILDIRIM LİSE İŞ ADAMI

    ANKARA 3. BÖLGE
    MEHMET FATİH UĞURLU LİSANS İŞ İNSANI

    SELÇUK GEYVELİ LİSANS İŞ İNSANI

    BAHATTİN SUNGUR LİSANS İŞ İNSANI

    BÜLENT OSMANAĞAOĞLU LİSANS İŞ İNSANI

    AV.ZEKİ UÇAR LİSANS İŞ İNSANI

    ÜLKÜ YENİDÜNYA LİSE EV HANIMI

    MEHMET ALTINGÖZ LİSE İŞ İNSANI

    ERDOĞAN YEŞİLSANCAK LİSANS İŞ İNSANI

    AYTAÇ KILIÇ LİSANS İŞ İNSANI

    HİLAL ÇEKMEN LİSE İŞ İNSANI

    ZÜMRÜDE KAYABAŞI LİSE İŞ İNSANI

    VEYSEL GÖRGÜLÜ LİSE EMEKLİ

    ANTALYA
    ATINÇ KORKMAZ

    ALİ KÖKSAL

    YUSUF İSLAM ÇELİK

    ÜMİT ÖZKURT

    HASAN ÇAPUN

    FETHİ BAŞUSLU

    VELİ DERE

    PINAR TOPUZ

    BURAK DOĞAN

    AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI

    OĞUZHAN YILDIRIM

    MEHMET BAYRAK

    İBRAHİM ÖMER REYHAN

    ALİ ARSLAN

    TANER TEKİN

    KASIM ARSLAN

    HESE AK

    ARTVİN
    TALİP SÜCÜ

    MUZAFFER ZOR

    AYDIN
    HÜSEYİN ASLAN

    BÜLENT AY

    EMİN ESER

    ALPER SEZER

    HAVVA TÜRK

    DEVRİM OKTAN

    ALİ KESER

    CUMALİ UÇAR

    BALIKESİR
    FATİH İNCEBOY

    KAAN BURAK ZARİFOĞLU

    NEDİM SAVAŞ

    ÜLFET SÖNMEZ

    TANJU AKÇE

    MALİK KABAKÇI

    İSMAİL YILMAZ

    MURAT AYGÖREN

    HÜSEYİN ÖZTÜRK

    AYHAN USLU

    ÖZCAN KAPLAN

    MUHSİN ERENSAYIN

    BİLECİK
    AHMET ÖZVATAN

    CAFER ASLANBOĞA

    BİNGÖL
    MEHMET ZİYA BUYANKARA

    İSMAİL YETER

    ERSOY ÖTEN

    BİTLİS
    AYHAN USLU

    ÖZCAN KAPLAN

    MUHSİN ERENSAYIN

    BOLU
    SADETTİN BASKIN

    HAKAN ASLAN

    YUSUF TEK

    BURSA 1. BÖLGE
    MEHMET ALTINÖZ

    AHMET GÖK

    KENAN YİRİKOĞULLARI

    YUNUS KOÇAK

    NECATİ ASLAN

    SERAP BİLGİN

    FATİH ŞAHİNLER

    ALİ YAVAŞ

    MUSTAFA PEHLİVAN

    SEYFULLAH KARAKAYA

    BURSA 2. BÖLGE
    NAİM ÖZTÜRK

    İBRAHİM VİDİNLİOĞULLARI

    AV.GÖZDE ÇELİK

    ÜMİT YILGIN

    CELALETTİN ERGÜN

    ERGİN YILMAZ

    FEHİM TOPÇU

    KADRİYE SAYIN

    NİMETULLAH NARMAN

    MEHMET KULE

    ÇANAKKALE
    CAHİT BOLELLİ

    ABDÜLKADİR PEHLİVANOĞLU

    SERKAN KURU

    YÜKSEL ÜSTÜN

    ÇANKIRI
    MUHAMMED FATİH MÜJDECİ

    METİN ERDOĞMUŞ

    ÇORUM
    YAKUP TAŞ

    YASİN GÜLER

    ÖMER KARSLI

    FERHAT YEĞEN

    DENİZLİ
    AZİZ KALAYCI

    İDRİS OKTAY

    BAYRAM ALİ GEDİK

    MELAHAT BERK

    FERİT ÇETİN

    UĞUR KARAKAYA

    OSMAN KAÇAR

    DİYARBAKIR
    ALİ ERDEM

    MEHMET ALİ AYHAN

    MEHMET GÜMÜŞ

    MEHMET ZAFER HATİPOĞLU

    NEZİHE TAŞKIN

    MEHMET AKİF BABATLI

    ŞÜKRÜ DİNÇ

    ABDURRAHMAN ZENGİN

    MEHMET ARAS

    KEREM DEMİR

    YUSUF DEMİRKOL

    KADİR AYTEMÜR

    EDİRNE
    ALİ YALÇINDAĞ

    HAKAN ÇALIŞKAN

    TUGAY SÜTCAN

    İSMAİL ORAL

    ELAZIĞ
    PROF.MEHMET ÇAVUŞ

    AV.İBRAHİM GÖK

    MEHMET TAN

    SALİH ÇAKICI

    HATİCE İNLİKAYA

    ERZİNCAN
    EMRAH BAYINDIR

    AHMET AKDAĞ

    ERZURUM
    ADNAN BOZAN

    SADIK ÇAT

    CEMAL OKAN PAPUCCU

    İHSAN BAKİ

    ALPARSLAN İLGÜN

    MEHMET BERK

    ESKİŞEHİR
    OSMAN MANDACI

    EMRAH ALTUN

    DİNÇ BİÇER

    DEFNE ARSLAN

    RAMAZAN UYLAŞ

    AYDAN AY

    GAZİANTEP
    ŞÜKRÜ YILMAZ

    NURETTİN ÖZKAYA

    SEDAT YILDIZ

    ESRA ALATİ

    MEHMET ÖS

    MEHMET AKGÜL

    M. FATİH BORSEKEN

    MUSTAFA BİLİCİ

    FARUK SONER ATAŞ

    İRFAN DEMİRHAN

    SUAT BOZKURT

    ERKAN SÜZERER

    ÖMER ATILĞAN

    MEHMET COŞKUN KAYA

    GİRESUN
    KAHRAMAN ÖZTÜRK

    SERKAN OKTAY

    EŞREF BEKDEMİR

    AKİF ALTUN

    GÜMÜŞHANE
    ZİYA NAS

    ADEM UTKU

    HAKKARİ
    ALİ ÖZER

    ADNAN KAPLAN

    ŞÜKRİYE YILDIZ TATLI

    HATAY
    YUSUF METİN

    LATİF ÇELİK

    ENES AĞIRMAN

    MUSTAFA AÇICI

    MEHMET DİNÇER

    ADBDULLAH YILDIZ

    CUMALİ HELVACI

    YAKUP DOĞRU

    ENİS HACIOSMANOĞLU

    ÖMER YİĞİT

    GÜRKAN AKBAŞ

    ISPARTA
    İSMAİL KIVRAK

    SAMET TOLUNAY

    RAMAZAN ÖZDAMAR

    SÜLEYMAN AYDOĞDU

    MERSİN
    TANER BOZ

    ADNAN UYAR

    BAYRAM TANRIVERDİ

    MEHMET BİLGE ŞAHİN

    MİKAİL TEKÇE

    İZZEDDİN ALKAN

    SEFA ÇAYLAR

    RAMAZAN ALUÇ

    AHMET YILDIRIM

    MUSA ÖZMEN

    YUNUS TURAN

    SONER ÇELİK

    NEVZAT DÜRGEN

    İSTANBUL 1. BÖLGE
    SUAT PAMUKÇU ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

    DAVUT GÜLOĞLU LİSANS SANATÇI

    CEMİL ÇOLAK ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

    MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    ERHAN ERDOĞAN ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ

    BURHAN ŞAFAK YÜKSEK LİSANS AVUKAT

    ABDULLAH DİNÇ YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ

    HASAN KÖTEN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    MİKTAT ERDEM ÜNİVERSİTE PSİKOLOG

    RABİA BAŞKAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS

    İSMAİL POLAT LİSE LOJİSTİK

    VEFA AKTÜZ ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

    MAHMUT BAŞAK ÜNİVERSİTE ESNAF

    CEMİL CEBİR ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

    ŞENEL AKARÇEŞME ORTAOKUL ESNAF

    LEVENT METİN ÜNİVERSİTE ESNAF

    KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU ORTAOKUL MUHASEBECİ

    YUNUS YAĞCI LİSE İŞ ADAMI

    MUSTAFA ALPAY ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

    ZÜLEYHA ZENGİN LİSE İŞ ADAMI

    EROL KARAKOÇ LİSE İŞ ADAMI

    MUSTAFA ÖZER ÜNİVERSİTE AVUKAT

    HASAN YİĞİT ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI

    ERDAL KIRAN ORTAOKUL İŞ ADAMI

    ZEYNEP ASLAN ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

    CENGİZ KARA LİSE ESNAF

    HAYRİ AYYILDIZ İLKOKUL ESNAF

    HALİL KEY LİSE MÜTEAHHİT

    OSMAN AYAZ LİSE MÜTEAHHİT

    HURİYE KELEŞ ORTAOKUL İŞ ADAMI

    FATİH AKÇAY LİSE TEKNİKER

    MEHMET KILINÇKAYA ÜNİVERSİTE ESNAF

    TURGUT SADIKOĞLU LİSE SERBEST MESLEK

    DİLEK SAMANCI ÜNİVERSİTE EV HANIMI

    ÖMER AK LİSE ÖĞRENCİ

    İSTANBUL 2. BÖLGE
    MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN YÜKSEK LİSANS

    DOKTORA SERBEST

    DOĞAN AYDAL YÜK. LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

    LÜTFÜ ŞENOCAK LİSE SERBEST

    DAVUT KONAKÇI LİSE SERBEST

    TEKİN KARATAŞ LİSE İŞ İNSANI

    MUSTAFA SARI LİSE EMEKLİ

    OSMAN UÇAR LİSE İŞ İNSANI

    HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU LİSE SERBEST

    MİKAİL KARAHAN LİSE SERBEST

    MAHMUT OKUDAN LİSE SERBEST

    BEYZA ÖZMEN LİSE SERBEST

    ORHAN KARA LİSE SERBEST

    ORHAN ÇAĞLAYAN LİSE SERBEST

    HACI RAMAZAN KAYA LİSE SERBEST

    HALİL İBRAHİM ECE LİSE SERBEST

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    ABDULKADİR ŞENGÜL LİSE SERBEST

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    ÜMMÜHAN ADIGÜZEL LİSE SERBEST

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    CENGİZHAN SESLİKAYA LİSE SERBEST

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    RECEP EROL LİSANS İŞ İNSANI

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    EMİNE BARUTÇU LİSE SERBEST MESLEK

    HASAN BAHÇIVAN LİSE İŞ İNSANI

    YAKUP POLAT LİSANS İŞ İNSANI

    YUNUS EMRE TAŞÇI LİSANS TÜCCAR

    OSMAN ÜNSAL LİSE SERBEST MESLEK

    NURİ ÖZATA LİSE SERBEST MESLEK

    NEVZAT EMİROĞLU LİSE EMEKLİ

    SERKAN KAYA LİSE İŞ İNSANI

    İZZETTİN COŞKUN YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI

    TALHA SAİT ATAY YÜKSEK LİSANS DOKTOR

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    HAMZA AYDINLAR LİSANS PSİKOLOG

    SAMET PEKER LİSANS LOJİSTİK

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    YAHYA KEMAL KOÇ YÜKSEK LİSANS GÜVENLİK

    ESRA BAYSAL LİSE SERBEST MESLEK

    BATUHAN FATİH DOĞAN LİSANS İŞ İNSANI

    FAYSAL İLKAN LİSE MÜTEAHHİT

    NİHAT TOKUŞ LİSANS ESNAF

    MAHMUT FINDIK İLKOKUL İŞ İNSANI

    MUHAMMET KOÇ LİSE İŞ İNSANI

    TANSU YILMAZ LİSE MÜTEAHHİT

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    DÜZCE
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    MİTHAT KÜTÜKOĞLU

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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