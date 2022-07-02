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YENİ ZAM! Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz 2022 sigara zammı sonrası sigara fiyatları güncel listesi

Sigaraya zam geldi! Zammın ardından 2 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar?

Sigara zammı son dakika haberleri araştırılıyor. Sigara zammı günün en çok araştırılan konularından biri oldu. 2022 yılında ardı arkası kesilmeyen sigara zammına bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya zam geldiğini duyurdu. İşte sigara zammı sonrası 2 Temmuz güncel sigara fiyatları

02.07.2022 - 07:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sigara fiyatları dün açıklanan sigara zammının ardından değişti. 2022 yılı içerisinde toplamda 8 TL'lik artış yaşayan sigara fiyatları bir kez daha zamlandı. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, JTİ grubuna zam geldiğini bildirdi. Peki sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Temmuz sigara fiyatları güncel listesi...

  • SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 2 TEMMUZ 2022

    Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini bildirdi. Aybaş’ın aktardığına göre Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 2 lira zam geldi.

  • DİĞER MARKALARA DA ZAM GELECEK Mİ?

    JTI grubu marka sigaralara gelen zammın ardından diğer markalara da zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 

    Diğer sigara markalarının zam yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. Diğer markalara da zam geldiği takdirde haberimizde güncellencektir.

  • SİGARAYA 9 TL ZAM MI GELECEK?

    Sosyal medyada sigaraya 9 TL zam geleceği konuşuluyor. Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konuya ilişkin bir açıklama yapmaları bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • 2 TEMMUZ 2022 EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTESİ

    Sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü.

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