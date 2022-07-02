DİĞER MARKALARA DA ZAM GELECEK Mİ?

JTI grubu marka sigaralara gelen zammın ardından diğer markalara da zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Diğer sigara markalarının zam yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. Diğer markalara da zam geldiği takdirde haberimizde güncellencektir.